Οι πρεσβείες της Γερμανίας και του Ισραήλ στη Λίμα καταδίκασαν χθες Τετάρτη τις «παράλογες» και «αντισημιτικές» δηλώσεις του υπηρεσιακού προέδρου του Περού, του Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, ο οποίος υποστήριξε ότι Γερμανία εξαπέλυσε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «εν μέρει εξαιτίας των εβραίων».

«Η Γερμανία ωθήθηκε στον πόλεμο, επίσης, εν μέρει, εξαιτίας των εβραίων, επειδή έλεγχαν όλες τις τράπεζες, όλο το εμπόριο κι επιδίδονταν σε τοκογλυφία», είπε ο περουβιανός μεταβατικός πρόεδρος προχθές Τρίτη το βράδυ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του με κοινό κυρίως επιχειρηματίες, σε τελετή για τα 138 χρόνια από την ίδρυση του εμπορικού επιμελητηρίου της πρωτεύουσας.

Ο ισχυρισμός αυτός είναι «παράλογος, ιστορικά ασυγχώρητος και προσβάλλει τη μνήμη των εκατομμυρίων εβραίων γερμανών πολιτών που δολοφονήθηκαν από τους ναζί», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι πρεσβείες του Ισραήλ και της Γερμανίας χθες.

«Το Ολοκαύτωμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κοινοτοπία (...) Πρέπει να απορρίπτουμε όλες τις μορφές του αντισημιτισμού» και «ελπίζουμε πως ο πρόεδρος Μπαλκάσαρ θα ανακαλέσει τις δηλώσεις αυτές», πρόσθεσαν.

Η περουβιανή προεδρία εξέφρασε λύπη σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης για το ενδεχόμενο οι δηλώσεις αυτές να δημιούργησαν «εσφαλμένη αντίληψη» για τους εβραίους.

«Το περουβιανό κράτος υποστήριζε πάντα ότι ο φανατισμός των ναζί ήταν η αιτία αυτού του πολέμου» και «της ασυγχώρητης γενοκτονίας του εβραϊκού λαού», πρόσθεσε η προεδρία.

Ωστόσο δεν ανακάλεσε τις δηλώσεις αυτές, αποδίδοντάς τις στον ισπανό συγγραφέα Αντόνιο Εσκοοτάδο, πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο του «Οι εχθροί του εμπορίου» (2008 και 2013), στο οποίο παρέπεμψε ο αρχηγός του κράτους στην ομιλία.

Ο κ. Μπαλκάσαρ, πρώην δικαστικός, 83 ετών, αναδείχτηκε στα τέλη Φεβρουαρίου υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, μετά την καθαίρεση από το Κογκρέσο του προκατόχου του Χοσέ Χερί, που κατηγορήθηκε για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, μεταξύ άλλων.

Είχε προκαλέσει πολεμική το 2023, όταν είπε ενώπιον του κοινοβουλίου ότι «οι πρώιμες σεξουαλικές σχέσεις βοηθούν στην μελλοντική ψυχολογική ανάπτυξη της γυναίκας» κατά τη διάρκεια διαλόγου για την απαγόρευση των γάμων ανήλικων κοριτσιών--τοποθέτηση που είχαν καταδικάσει την εποχή το υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων και διάφορες οργανώσεις, κυρίως φεμινιστικές.

Η θητεία του αναμένεται να ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου, όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά του νέα ή νέος πρόεδρος.

Στο Περού αναμένεται να διεξαχθεί την 7η Ιουνίου ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, στον οποίο έχει περάσει μέχρι στιγμής μόνο η Κέικο Φουχιμόρι. Το εκλογοδικείο (JNE) εκτιμά πως το ποιον θα αντιμετωπίσει δεν θα είναι γνωστό πριν από τη 15η Μαΐου καθώς για τη δεύτερη θέση δίνουν μάχη ψήφο-ψήφο ο υποψήφιος παράταξης της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες και ο ακροδεξιός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα και μένει να ελεγχθούν πολλά πρακτικά καταμέτρησης.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής βιώνει χρόνια πολιτική αστάθεια--ο κ. Μπαλκάσαρ είναι ο όγδοος πρόεδρος του Περού τα τελευταία δέκα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

