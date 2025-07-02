Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν σήμερα "απαράδεκτη" την απόφαση του Ιράν να αναστείλει τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) μετά τον πρόσφατο πόλεμό του με το Ισραήλ.

"Θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη απαράδεκτο, ότι το Ιράν επέλεξε να αναστείλει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ σε μια στιγμή όπου έχει τη δυνατότητα να κάνει πίσω και να επιλέξει τον δρόμο της ειρήνης και της ευημερίας", δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους. "Το Ιράν πρέπει να συνεργαστεί με τον ΔΟΑΕ", πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

