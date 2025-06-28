Το Ιράν δεν δέχεται επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του - «Κακόβουλες οι προθέσεις του ΔΟΑΕ»

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε χθες Παρασκευή τις «κακόβουλες προθέσεις» που πρόσαψε στον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τον αργεντινό διπλωμάτη Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος θεωρεί απαραίτητο επιθεωρητές της υπηρεσίας του να επισκεφθούν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ.

«Η επιμονή του Ραφαέλ Γκρόσι να γίνουν επισκέψεις στις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις (...) δεν έχει νόημα και είναι πιθανόν κρύβει ακόμη και κακόβουλες προθέσεις», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που κατηγόρησε επίσης τον επικεφαλής του οργανισμού, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, πως δεν καταδίκασε τους «παράνομους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ» στις εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας του.

Υποστηρίζοντας πως το Ιράν βρισκόταν πλέον πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο –το Ιράν έχει διαψεύσει άπειρες φορές πως έχει τέτοια πρόθεση– το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σκοτώνοντας στην πορεία κορυφαίους επιστήμονες που συμμετείχαν στο πυρηνικό πρόγραμμα και ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων.

Την περασμένη Κυριακή 22η Ιουνίου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στρατηγικά βομβαρδιστικά να πλήξουν υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, νότια της Τεχεράνης, και πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν και στη Νατάνζ (κεντρικά).

Το Πεντάγωνο διαβεβαίωσε κατόπιν πως «κατέστρεψε» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, παρότι ειδικοί επισημαίνουν πως είναι δύσκολο σε αυτό το στάδιο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών, ιδίως στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Φορντό, όπου βρίσκονται χιλιάδες μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ ζήτησε τη Δευτέρα πρόσβαση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις για να μπορέσει να διαπιστωθεί τι απέγινε το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό επίπεδο, όχι πολύ μακριά από το όριο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Το Συμβούλιο των Φρουρών, όργανο αρμόδιο για την εξέταση νομοθετημάτων στο Ιράν, ενέκρινε προχθές Πέμπτη σχέδιο νόμου που προβλέπει τη διακοπή της συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ. Το κείμενο μένει να επιδοθεί στην προεδρία για οριστική επικύρωση.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η ιρανική πλευρά επικρίνει έντονα τον ΔΟΑΕ διότι δεν καταδίκασε τις ισραηλινές και κατόπιν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ εξάλλου κατηγόρησε ξανά τον οργανισμό επειδή ενέκρινε τη 12η Ιουνίου ψήφισμα με το οποίο κατηγόρησε την Τεχεράνη πως αθετεί υποχρεώσεις της ως προς το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς της. Η ιρανική πλευρά θεωρεί πως η απόφαση αυτή αποτέλεσε τη «δικαιολογία» που χρησιμοποίησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ για να προχωρήσουν στις επιθέσεις τους.

«Ο ΔΟΑΕ και ο γενικός διευθυντής του φέρουν ακέραιη την ευθύνη για αυτή την αποκρουστική κατάσταση», επέμεινε χθες ο Αμπάς Αραγτσί.

