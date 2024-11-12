Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν μπορεί να αγνοήσει τον μεγαλύτερο εχθρό της, τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αγνοήσει τον μεγαλύτερο εχθρό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πρέπει να «αντιμετωπίζει τους εχθρούς της με μακροθυμία», όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ, μία εβδομάδα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

«Είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις ΗΠΑ στην περιφερειακή και τη διεθνή αρένα, άρα είναι καλύτερα να διαχειριστούμε αυτή τη σχέση οι ίδιοι», είπε ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θεωρείται σχετικά μετριοπαθής.

«Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους φίλους μας με γενναιοδωρία και να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας με μεγαθυμία».

Το 2018, ο τότε πρόεδρος Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει η Τεχεράνη με διεθνείς δυνάμεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα και επανέφερε τις σκληρές κυρώσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του για άσκηση "μέγιστης πίεσης" σε βάρος του Ιράν.

Ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να έχει συνομιλίες με την Τεχεράνη αφού αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας «δεν θέλω να προκαλέσω ζημιά στο Ιράν αλλά δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για την αναβίωση της συμφωνίας είχαν ξεκινήσει υπό τη διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αλλά απέτυχαν. Το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί επίσημα μέρος της συμφωνίας αλλά έχει υποχωρήσει από τις δεσμεύσεις να την τηρήσει λόγω της επαναφοράς από τις ΗΠΑ των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα σήμερα, η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί δήλωσε πως το Ιράν θα επιδιώξει ό,τι διασφαλίζει το συμφέρον του, απαντώντας σε ερώτηση αν μπορούν να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ.

Επέστησε την προσοχή στο ότι η τελική απόφαση για συνομιλίες επαφίεται στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

«Η εκστρατεία του Τραμπ για άσκηση μέγιστης πίεσης απέτυχε, ακόμη και αν ορισμένοι άνθρωποι έχουν επιβαρυνθεί από αυτήν. Αυτό που είναι σημαντικό θα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια, όμως συνιστούμε στον Τραμπ να λάβει υπόψη την αποτυχία των περασμένων πολιτικών του», πρόσθεσε η Μοχατζερανί.

Πηγή: skai.gr

