Η Toυρκία ετοιμάζεται να στείλει F-16 στα κατεχόμενα

Η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει F-16 στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, αναπτύσσονται σταδιακά σχέδια για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ΤΔΒΚ (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου). Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται.

Η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή στα κατεχόμενα 4 πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν», σημειώνει δημοσίευμα του Φιλελεύθερου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση κατά των Βρετανικών Βάσεων η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν υπήρξε «επίσημη» ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.