Συρράξεις: Ο αριθμός των αγνοουμένων παγκοσμίως σε επίπεδο «χωρίς προηγούμενο»

Ο αριθμός των αγνοούμενων στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων σε παγκόσμια κλίμακα έχει φθάσει σε επίπεδο «χωρίς προηγούμενο», με πάνω από 56.000 νέες υποθέσεις αυτής της φύσης να καταγράφονται το 2024, προειδοποίησε χθες Τετάρτη η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), με τον ΟΗΕ να μοιράζεται την ανησυχία της.

«Η ΔΕΕΣ καταγράφει αριθμούς αγνοουμένων χωρίς προηγούμενο», συνόψισε ο Φερνάντο Φορνάρις, σύμβουλος της Επιτροπής για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αφιερωμένης στις λεγόμενες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

Το ότι προστέθηκαν 56.000 αγνοούμενοι στους καταλόγους το 2024 σημαίνει πως το σύνολο των υποθέσεων αυτής της φύσης που παρακολουθεί η ΔΕΕΣ έφθασε τις σχεδόν 255.000, σύμφωνα με τους αριθμούς που αποκαλύφθηκαν χθες.

Αυτές οι 56.559 νέες υποθέσεις είναι «η μεγαλύτερη αύξηση» που καταγράφτηκε «εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια», στηλίτευσε από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

Είναι το αποτέλεσμα «αριθμού ένοπλων συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας δίχως προηγούμενο» και της «περιφρόνησης για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», σχολίασε.

Σε κάθε περίπτωση, «ο πόνος του να μην ξέρεις τι απέγινε κάποιος δικός σου άνθρωπος είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε οποιονδήποτε», επέμεινε ο Ύπατος Αρμοστής. «Δεν μαλακώνει ποτέ, όσος χρόνος κι αν περάσει».

Κατά τη διάρκεια πολέμων ή ένοπλων συγκρούσεων, κόσμος εξαφανίζεται διότι «δολοφονείται, βασανίζεται κι υφίσταται κακομεταχείριση, απαγάγεται, φυλακίζεται αυθαίρετα» ή τρέπεται σε φυγή, απαρίθμησε.

Τους αριθμούς των αγνοουμένων κάνουν ογκωδέστερους οι «στρατιωτικές δικτατορίες», οι οποίες «για δεκαετίες εξαφάνιζαν κόσμο χωρίς η τύχη του να είναι ακόμη γνωστή» σήμερα, η καταστολή που συνεχίζεται σε κάποια κράτη, «συμπεριλαμβανομένων» υποθέσεων που «σχετίζονται με αντιτρομοκρατικά μέτρα», καθώς κι όσοι εξαφανίζονται σε μεταναστευτικές οδούς.

«Το εύρος είναι τεράστιο. Οι αριθμοί κυμαίνονται από δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους σε κάποιες χώρες ως πολύ πάνω από 100.000 σε άλλες», επισήμανε.

Τα τελευταία 45 χρόνια, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ομάδα εργασίας για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις έχει χειριστεί «πάνω από 62.000 υποθέσεις» αυτής της φύσης σε «115 χώρες», όμως «αυτό δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου», επισήμανε.

