Reuters: Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα στο Ομάν

Δεξαμενόπλοιο που έχει τεθεί υπό δυτικές κυρώσεις για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου φέρεται να προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα σε προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που επικαλείται το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi είχε φορτώσει ρωσικό πετρέλαιο στο Νοβοροσίσκ πριν από το τελευταίο του ταξίδι, ενώ το τελευταίο δημόσιο σήμα του μέσω του συστήματος AIS καταγράφηκε στις 11 Ιουνίου, ανοιχτά της Υεμένης.

Δορυφορικές εικόνες του προγράμματος Copernicus Sentinel-1 και Sentinel-2, που ελήφθησαν μεταξύ 2 και 13 Ιουλίου, δείχνουν μια γκρίζα κηλίδα πετρελαίου σε όρμο νοτιοδυτικά του νησιού αλ Κιμπλίγια. Τρεις ανεξάρτητοι ειδικοί επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι οι εικόνες παραπέμπουν σε πετρελαιοκηλίδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η διαρροή οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε ζημιές από πιθανή επίθεση, είτε στο πλαίσιο των ουκρανικών επιχειρήσεων κατά δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία είτε λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

Το Caroline Bezengi είχε αναφέρει προβλήματα ήδη από τις 8 Ιουνίου, ανοιχτά του λιμανιού Μουκάλα στη νότια Υεμένη, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας στη ναυτιλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία έχουν επιβάλει κυρώσεις στο πλοίο, καθώς θεωρείται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου.



Πηγή: skai.gr

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