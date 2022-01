Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο του Meat Loaf, του τραγουδιστή μεγάλων επιτυχιών όπως το «I’d Do Anything for Love» και «Two Out of Three Ain’t Bad», σε ηλικία 74 ετών.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου.

