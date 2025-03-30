Πέθανε ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν.

Έγινε ευρύτερα γνωστός από τις σειρές Dr. Kildare και Shogun ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στη χώρα μας από την εμβληματική σειρά «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας».

Ο ηθοποιός απεβίωσε το Σάββατο, 29 Μαρτίου, στη Χαβάη έπειτα από προβλήματα υγείας που του παρουσιάστηκαν εξαιτίας εγκεφαλικού.

«Ο αγαπημένος μας Ρίτσαρντ είναι τώρα με τους αγγέλους», έκανε γνωστό ο Μάρτιν Ράμπετ, επί χρόνια σύντροφός του.

«Είναι ελεύθερος και πετάει ψηλά προς τους αγαπημένους του που βρίσκονται ήδη στον ουρανό. Πόσο ευλογημένοι ήμασταν που γνωρίσαμε μια τόσο καταπληκτική και στοργική ψυχή. Η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ. Και η αγάπη μας βρίσκεται τώρα κάτω από τα φτερά του και το συντροφεύει στην επόμενη μεγάλη του περιπέτεια», πρόσθεσε, στην εξαιρετικά συγκινητική του ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «ταμπέλα» το ινδάλματος και του «ζεν πρεμιέ» είχε σταθεί εμπόδιο στην εξέλιξη της καριέρα του Τσάμπερλεϊν για αρκετά χρόνια μέχρι που απέδειξε τις ικανότητες του επί σκηνής σε μια αριστουργηματική ερμηνεία του «Άμλετ» ενώ πρωταγωνίστησε και σε άλλα έργα του Σαίξπηρ.

Παρότι όμως πρωταγωνίστησε σε πολλές αξιόλογες ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Petulia», «The Three Musketeers», «The Music Lovers» και του Peter Weir «The Last Wave» δεν έκανε ποτε μεγάλη κινηματογραφική καριέρα και ταυτίστηκε περισσότερο με την μικρή οθόνη, όπου έπαιξε πληθώρα ρόλων από τον Εδουάρδο VIII της Αγγλίας και τον μυθιστοριογράφο F. Scott Fitzgerald μέχρι τον ήρωα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Raoul Wallenberg.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.