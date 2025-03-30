Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα νησιά Τόνγκα την Κυριακή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.

Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι μετά τον σεισμό.

