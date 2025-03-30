Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καλεί τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε σήμερα να αυξήσει την πίεση στη Χαμάς στη Γάζα συνεχίζοντας ταυτόχρονα τις διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και εργαζόμενος για την εφαρμογή του σχεδίου "εθελοντικής μετανάστευσης" του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το υπουργικό του συμβούλιο συμφώνησε για αύξηση της πίεσης στη Χαμάς, η οποία λέει ότι έχει συμφωνήσει σε πρόταση για εκεχειρία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτο και Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει αρχίσει εκ νέου τον βομβαρδισμό της Γάζας έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας και έχει στείλει στρατεύματα πίσω στον παλαιστινιακό θύλακα, δεν διαπραγματεύεται και είπε ότι "αυτό το κάνουμε υπό πυρά και επομένως είναι και αποτελεσματικό".

Το Ισραήλ απαιτεί να παραδώσει η Χαμάς τα όπλα, είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα τονίζοντας ότι θα επιτραπεί στους αρχηγούς της να φύγουν από τη Γάζα.

Δεν αναφέρθηκε ωστόσο λεπτομερώς στο πόσο χρόνο θα παραμείνουν στον θύλακα τα ισραηλινά στρατεύματα αλλά επανέλαβε ότι η Χαμάς θα πρέπει να καταστραφεί στρατιωτικά και πολιτικά.

Η αυξημένη στρατιωτική πίεση του Ισραήλ στη Χαμάς στη Γάζα «αποδίδει», δήλωσε ο Νετανιάχου.

"Θα εγγυηθούμε τη γενική ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας και θα επιτρέψουμε την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, του σχεδίου εθελοντικής μετανάστευσης . Αυτό είναι το σχέδιο, δεν το κρύβουμε, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε ανά πάσα στιγμή", κατέληξε.

Ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε αρχικά την μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας σε χώρες, περιλαμβανομένης της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας σε θέρετρο αμερικανικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, καμία χώρα δεν συμφώνησε να δεχτεί τον πληθυσμό και το Ισραήλ έχει δηλώσει έκτοτε ότι όποιες μετακινήσεις Παλαιστινίων θα είναι εθελοντικές.

Πηγή: skai.gr

