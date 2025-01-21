Κίνα: Ανησυχούμε για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το κλίμα

Η Κίνα φαίνεται να αναλαμβάνει ρόλο υπερασπιστή του περιβάλλοντος, εκφράζοντας την Τρίτη τις ανησυχίες της μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.



Σε δήλωση που παραδόθηκε κατά τη διάρκεια μιας τακτικής ενημέρωσης την Τρίτη, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Κίνα «παραμένει δεσμευμένη να ανταποκρίνεται ενεργά στην κλιματική αλλαγή».

Πηγή: skai.gr

Ο Κινέζος αξιωματούχος Γκούο Τζιακούν, επιβεβαίωσε «την αφοσίωση της Κίνας στη συνεργασία με παγκόσμιους εταίρους για την προώθηση μιας μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη και την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα».Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τόνισε ότι«Η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον ΠΟΥ στην εκπλήρωση των ευθυνών του», δήλωσε ο Γκουό. Μετά την ορκωμοσία του, ο Τραμπ υπέγραψε μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα, συμπεριλαμβανομένων της ακύρωσης των διαταγμάτων της εποχής Μπάιντεν και της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και από τον ΠΟΥ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.