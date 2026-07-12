Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι «η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Σας το είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνα του Άρθρου 5 του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αφορά την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, με υπογραμμισμένη τη φράση «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις».

Υπενθυμίζεται ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν νωρίτερα έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης, πρόσθεσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Προηγήθηκε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ καθώς και μια επίθεση κατά εμπορικού πλοίου.

Πηγή: skai.gr

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