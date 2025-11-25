Πέθανε η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν σε ηλικία 80 ετών - Το μήνυμά του

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε η σύζυγος του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ίδιος ο επικεφαλής του ομίλου Virgin, ο οποίος έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα αναφερόμενος στα 50 χρόνια που πέρασαν μαζί.

«Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνω ότι η Τζόαν, η σύζυγός μου και σύντροφός μου για 50 χρόνια, απεβίωσε», ανέφερε σε ανάρτησή του στον instagram ο 75χρονος και πρόσθεσε:

«Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας... Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου.. Σ' αγαπώ για πάντα Τζόαν x»

Η Τζόαν γνώρισε τον επιχειρηματία το 1976 στο στούντιο της Virgin Records και ο Μπράνσον είπε ότι την «ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή» που την είδε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 στο Necker Island στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους στην Καραϊβική Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.