Στη Γερμανία ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα η παραγωγή Patriot μετά το «ok» του Τραμπ στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία άδεια για την κατασκευή πυραύλων αναχαίτισης Patriot. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ενίσχυση για το Κίεβο, το οποίο επιδίωκε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη άδεια, αν και μένει ακόμα να διευκρινιστεί το πώς και το πού θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή.

«Θα σας χορηγήσουμε άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν σας δίνουμε αρκετούς» δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Είναι αμυντικό όπλο, το οποίο προτιμώ από ένα επιθετικό όπλο» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Τετάρτη τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ στη σύνοδο της Τουρκίας, αφότου η Συμμαχία ανακοίνωσε τη νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι αυτές οι κινήσεις «θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες».

Όπως αναφέρει το Reuters, δεν είναι ακόμα σαφές αν θα αποσταλούν επιπλέον έτοιμα αντιπυραυλικά συστήματα στο Κίεβο βραχυπρόθεσμα. Δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν ότι τα νέα συστήματα θα κατασκευαστούν πιθανότατα στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ρωσικές επιθέσεις στις εργοστασιακές υποδομές.

«Η χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για την παραγωγή πυραύλων Patriot θα είναι σημαντική εξέλιξη, αν υλοποιηθεί», έγραψε στο X ο Μάικλ ΜακΦόλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Ρωσία. «Όμως, η Ουκρανία χρειάζεται πυραύλους αναχαίτισης για την αεράμυνά της τώρα και δεν μπορεί να περιμένει την παραγωγή τους στο μέλλον», έσπευσε να σημειώσει.

Ερωτηθείς ο Τραμπ για το αν θα στείλει επιπλέον έτοιμους Patriot στην Ουκρανία, απάντησε πως «μερικοί» μπορούν να αποσταλούν άμεσα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Κίεβο μπορεί να ξεκινήσει σύντομα τη δική του παραγωγή. «Έχουμε Patriot, αλλά δεν έχουμε και τόσους πολλούς. Τους χρειαζόμαστε και για εμάς», επισήμανε.

«Πιστεύω ότι μπορούν να τους κατασκευάσουν αρκετά γρήγορα. Μόλις τους το εξηγήσουμε, θα φέρουμε την κατασκευάστρια εταιρεία εδώ. Θα συνεργαστείτε μαζί της. Οι Ουκρανοί διαθέτουν μεγάλη ικανότητα στην κατασκευή όπλων, ακόμη και αρκετά σύνθετων», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένα τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αναχαίτισης, καθώς αποτελούν το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Τα βλήματα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν λόγω της πολύ υψηλής ταχύτητάς τους και της ιδιαίτερης τροχιάς πτήσης τους.

Θετικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Αμερικανοί βουλευτές και από τα δύο κόμματα εξήραν την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. «Πρόκειται για μια εξαιρετική απόφαση», δήλωσε στο X ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα. «Ο κατασκευαστής δεν μπορεί προς το παρόν να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση, και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ σημείωσε επίσης στο X ότι «το να δοθεί η δυνατότητα στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους αναχαίτισης Patriot θα σώσει ζωές αμάχων, θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά της και θα θωρακίσει το οπλοστάσιο του δημοκρατικού κόσμου».

Τέλος, ο Τσαρλς Λίτσφιλντ, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Γεωοικονομίας του Atlantic Council, τόνισε ότι η ανακοίνωση αυτή θα θεωρηθεί ως ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Δεν αλλάζει την ισορροπία των δυνάμεων αυτή τη στιγμή, αλλά συμβολίζει μια αλλαγή στάσης εκ μέρους του Τραμπ», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως είναι εξαιρετικά σπάνιο και ασυνήθιστο για τις ΗΠΑ να μοιράζονται τόσο ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία με μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

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