Δυο εβδομάδες έχουν μείνει για τις αμερικανικές εκλογές και ο προεκλογικός πυρετός αυξάνεται συνεχώς. Για ακόμα μία φορά σε ομιλία του αυτή τη φορά στο Ντιτρόιτ ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί να μην ψηφίσει υπέρ ενός ηλικιωμένου -και «πιο χαζού» Ντόναλντ Τραμπ ενώ δε δίστασε να... ραπάρει καθώς μοιράστηκε τη σκηνή με τον ράπερ Eminem.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αρχικά επέκρινε την ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και του υποψηφίου του, JD Vance για την μετανάστευση λέγοντας: «Αυτό είναι εκεί για όλα - κατηγορήστε τους μετανάστες».

«Θέλει να πιστέψεις ότι αν τον αφήσεις να μαζέψει όποιον θέλει και να τον απελάσει, όλα τα προβλήματά σου θα λυθούν», συνεχίζει ο Ομπάμα.

Ο Ομπάμα λέει ότι η μετανάστευση είναι ένα πραγματικό ζήτημα και χρειάζεται λύσεις.

«Δεν έχει σχέδιο, έχει «σκέψεις για ένα σχέδιο» και είναι κακό και άσχημο, σχεδιασμένο για να κάνει τους ανθρώπους να αγανακτούν και να θυμώνουν», είπε ο Ομπάμα

Η ομιλία του πρώην προέδρου περιελάμβανε ακόμη και λίγο ραπ, πάνω στην σκηνή τραγουδώντας για λίγα δευτερόλεπτα το «Lose Yourself» του Eminem.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

Στην σκηνή ανέβηκε στη συνέχεια και ο Eminem ο οποίος με τη σειρά του επέκρινε τον Τραμπ. «Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει μια Αμερική όπου οι άνθρωποι ανησυχούν για αντίποινα ή τι θα κάνουν οι άνθρωποι αν πείτε τη γνώμη σας. Νομίζω ότι η αντιπρόεδρος Χάρις στηρίζει ένα μέλλον για αυτή τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται και θα τηρούνται».

Το Μίσιγκαν είναι μία από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα μπορούσαν να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών που είναι προγραμματισμένες για τις 5 Νοεμβρίου.

I love being back in Michigan.



There’s a lot at stake in this election, but one thing is clear: @KamalaHarris and @Tim_Walz are ready to lead our country forward and deliver for the American people. But that can only happen if we all vote.



So vote early by mail, in person or on… pic.twitter.com/NTsPXAM7Qc — Barack Obama (@BarackObama) October 23, 2024

Πηγή: skai.gr

