Ο Ομπάμα ραπάρει «Lose Yourself» στη σκηνή και ο Eminem στηρίζει Κάμαλα Χάρις - Δείτε βίντεο

Ο Μπαράκ Ομπάμα αρχικά επέκρινε τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ ενώ στη συνέχεια «χάρισε» λίγη ραπ στη συγκέντρωση του Ντιτρόιτ - Στην σκηνή και ο Eminem

Δυο εβδομάδες έχουν μείνει για τις αμερικανικές εκλογές και ο προεκλογικός πυρετός αυξάνεται συνεχώς. Για ακόμα μία φορά σε ομιλία του αυτή τη φορά στο Ντιτρόιτ ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί να μην ψηφίσει υπέρ ενός ηλικιωμένου -και «πιο χαζού» Ντόναλντ Τραμπ ενώ δε δίστασε να... ραπάρει καθώς μοιράστηκε τη σκηνή με τον ράπερ Eminem.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αρχικά επέκρινε την ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και του υποψηφίου του, JD Vance για την μετανάστευση λέγοντας: «Αυτό είναι εκεί για όλα - κατηγορήστε τους μετανάστες».

«Θέλει να πιστέψεις ότι αν τον αφήσεις να μαζέψει όποιον θέλει και να τον απελάσει, όλα τα προβλήματά σου θα λυθούν», συνεχίζει ο Ομπάμα.

Ο Ομπάμα λέει ότι η μετανάστευση είναι ένα πραγματικό ζήτημα και χρειάζεται λύσεις.

«Δεν έχει σχέδιο, έχει «σκέψεις για ένα σχέδιο» και είναι κακό και άσχημο, σχεδιασμένο για να κάνει τους ανθρώπους να αγανακτούν και να θυμώνουν», είπε ο Ομπάμα

Η ομιλία του πρώην προέδρου περιελάμβανε ακόμη και λίγο ραπ, πάνω στην σκηνή τραγουδώντας για λίγα δευτερόλεπτα το «Lose Yourself» του Eminem.

Στην σκηνή ανέβηκε στη συνέχεια και ο Eminem ο οποίος με τη σειρά του επέκρινε τον Τραμπ. «Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει μια Αμερική όπου οι άνθρωποι ανησυχούν για αντίποινα ή τι θα κάνουν οι άνθρωποι αν πείτε τη γνώμη σας. Νομίζω ότι η αντιπρόεδρος Χάρις στηρίζει ένα μέλλον για αυτή τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται και θα τηρούνται».

Το Μίσιγκαν είναι μία από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα μπορούσαν να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών που είναι προγραμματισμένες για τις 5 Νοεμβρίου.

