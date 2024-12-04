Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες, Τρίτη, το βράδυ να ενισχυθούν σημαντικά τομείς της 1.000 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν διαρκώς κέρδη τους τελευταίους μήνες.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε το αίτημα αυτό καθώς το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν δύο νέα χωριά στο μέτωπο, το ένα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, που αποτελεί το επίκεντρο του διάρκειας 33 μηνών πολέμου, και το άλλο νοτιότερα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή στη βιντεοσκοπημένη βραδινή ομιλία που απευθύνει στον ουκρανικό λαό έπειτα από συνάντηση που είχε με τον ανώτατο διοικητή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τον Ολεξάντρ Σίρσκιι. Πολλά εξαρτώνται από την παροχή ζωτικής σημασίας όπλων εγκαίρως από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, τόνισε επίσης.

The day began with a briefing from the Commander-in-Chief on the current situation and challenges. The Donetsk directions require significant reinforcement, particularly through weapons from our partners. More firepower and technology mean better protection for our warriors and… pic.twitter.com/dMvAeRCQBd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2024

«Προς την κατεύθυνση του Ντονέτσκ απαιτείται να υπάρξουν σημαντικές ενισχύσεις. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως την παροχή όπλων από τους εταίρους μας», σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Υπάρχει άμεση σχέση: Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη πυρός και οι τεχνολογικές δυνατότητες του στρατού μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να καταστρέψουμε το επιθετικό δυναμικό της Ρωσίας και να προστατεύσουμε τις ζωές των στρατιωτών μας», πρόσθεσε.

Το σημαντικό, συνέχισε, είναι να ενισχυθούν οι δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας, εν μέρει ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή όπλων.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το πιο πρόσφατο πακέτο της στρατιωτικής του βοήθειας προς την εμπόλεμη χώρα τη Δευτέρα, που αποτιμάται σε περίπου 725 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο η Ουκρανία ανησυχεί για τη συνέχιση της ροής όπλων υπό τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να δώσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο.

Με ταχύ ρυθμό προελαύνει η Ρωσία

Αναλυτές και μπλόγκερ που έχουν ιστολόγια για τον πόλεμο δηλώνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο προωθούνται με τον ταχύτερο ρυθμό μετά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Ρομάνιφκα, νότια της εμπόλεμης πόλης του Κουράχοβε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Επίσης σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το Νοβονταρίφκα, το οποίο βρίσκεται λίγο πέρα από τα σύνορα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 38 επιθέσεις κοντά στο Κουράχοβε, αλλά δεν αναφέρθηκε στη Ρομανίφκα. Επίσης, δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάληψη της Νοβονταρίφκα από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά σημείωσε ότι το χωριό αυτό είναι μεταξύ των περιοχών που δέχτηκαν επίθεση από τις δυνάμεις της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Telegram, επικαλέστηκε δηλώσεις του Σίρσκιι, σύμφωνα με τον οποίο οι συνθήκες είναι δύσκολες γύρω από το Κουράχοβε και το Ποκρόφσκ, άλλον στόχο των ρωσικών δυνάμεων κατά την προέλασή τους προς βορειότερες περιοχές.

Ωστόσο, αναφέρθηκε επίσης σε «αρκετά καλά» αποτελέσματα στην υπεράσπιση της περιφέρειας της Ζαπορίζια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

