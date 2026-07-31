Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα προκαλεί έντονες αναταράξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Φινλανδία τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της πρότασης της Ιταλίας για την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στον χώρο Σένγκεν, κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι απέτυχε να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι:

«Η Ισπανία απέτυχε πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από τις παράνομες διελεύσεις. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν μπορούν να παραμένουν μέλη της Σένγκεν».

Παράλληλα κάλεσε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να στηρίξουν την πρωτοβουλία της Ιταλίας.

Η πρόταση της Ιταλίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της εξετάζει την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων, ακόμη και την αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν έναντι της Ισπανίας, μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα.

Στην ανάρτησή της ανέφερε:

«Οι εικόνες από τη Θέουτα είναι σοκαριστικές και αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι. Η Ιταλία δεν θα μείνει να παρακολουθεί. Συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα και, μετά την ολοκλήρωση αυτών των συναντήσεων, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε ακόμη και με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της Σένγκεν με την Ισπανία. Στην παράνομη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε χιλιοστό: η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των διακινητών και οι αποτελεσματικές επιστροφές θα συνεχιστούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος υποστήριξε ότι η κατάσταση στη Θέουτα συνιστά πρόβλημα ευρωπαϊκής ασφάλειας και ζήτησε να εξεταστεί η προσωρινή αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας.

Η αντίδραση της Ισπανίας

Η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε κατηγορηματικά τις ιταλικές αιτιάσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για εξηγήσεις, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της ιταλικής κυβέρνησης αδικαιολόγητες και αντίθετες στο πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Παράλληλα, η Μαδρίτη υποστήριξε ότι συνεργάζεται στενά με το Μαρόκο για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών και την επιστροφή όσων εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα.

Μπορεί να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη Σένγκεν;

Παρά τη σκληρή ρητορική, ειδικοί στο ευρωπαϊκό δίκαιο επισημαίνουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να «αποβάλει» άλλο κράτος από τη Σένγκεν.

Αυτό που προβλέπει ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν είναι η δυνατότητα προσωρινής επαναφοράς ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, όταν υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Μια πλήρης αναστολή της συμμετοχής κράτους-μέλους θα απαιτούσε πολύ πιο σύνθετες ευρωπαϊκές διαδικασίες και δεν μπορεί να αποφασιστεί μονομερώς από την Ιταλία.

Η κρίση στη Θέουτα

Η πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τη μαζική είσοδο περίπου 49.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα μέσα σε διάστημα περίπου 24 ωρών, γεγονός που προκάλεσε τουλάχιστον 18 θανάτους και οδήγησε την ισπανική κυβέρνηση στην ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Μαδρίτη και τις μαροκινές αρχές, ενώ εξετάζεται η παροχή πρόσθετης επιχειρησιακής στήριξης μέσω της Frontex.



Πηγή: skai.gr

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