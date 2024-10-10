ΕΕ: Τα τροχαία ατυχήματα προκάλεσαν 20.400 θανάτους το 2023

Το 2023, 20.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός που είναι κατά 1% μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος και που αντιστοιχεί σε 46 θανάτους ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Η μακροχρόνια τάση δείχνει μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το 2019, αλλά ο σημερινός ρυθμός μείωσης υπολείπεται του ενδιάμεσου στόχου της ΕΕ για μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ μέχρι το 2030, καθώς για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειάζεται ετήσια μείωση κατά 4,5%.

Εξακολουθεί να διαπιστώνεται ιδιαίτερα άνιση πρόοδος μεταξύ των κρατών μελών, με την Τσεχία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία να καταγράφουν τους χαμηλότερους αριθμούς από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων αυτών στη σύγχρονη εποχή.

Η Πολωνία ανέφερε μείωση του αριθμού των θανάτων κατά 35% μεταξύ 2019 και 2023, ενώ η Ιρλανδία ανέφερε αύξηση κατά 32%. Η συνολική κατάταξη των χωρών ως προς τα ποσοστά θανάτων δεν έχει αλλάξει σημαντικά: η Σουηδία και η Δανία εξακολουθούν να έχουν τους ασφαλέστερους δρόμους, με 22 και 26 θανάτους ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους αντίστοιχα, ενώ η Βουλγαρία και η Ρουμανία —παρά τις βελτιώσεις— ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά το 2023, με 82 και 81 θανάτους ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους αντίστοιχα.

Κάθε εβδομάδα, περίπου 400 άνθρωποι πεθαίνουν σε τροχαία ατυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η ΕΕ επιδιώκει την επίτευξη του «οράματος για μηδενικές απώλειες», δηλαδή τον μηδενισμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έως το 2050.

Η Επιτροπή έχει λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός δράσης σε επίπεδο ΕΕ, αλλά για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται συνεργατική δράση και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι ετήσιοι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ από το 2001 μέχρι το 2010, αλλά μετά τις αρχές της δεκαετίας του 2010 η πρόοδος επιβραδύνεται.

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα είναι ο οριστικός αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2023, μετά τη δημοσίευση προκαταρκτικών στοιχείων τον Μάρτιο του 2024. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2024 δείχνουν ότι ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους της ΕΕ παρέμεινε σταθερός, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Νίκος Ανδρίτσος

