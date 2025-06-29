Πεσκοφ: Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν θα αναγκάσουν τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε σήμερα πως το σχεδιαζόμενο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ δεν θα οδηγήσει στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

«Μονάχα λογικά και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα μπορούν να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Είναι αδύνατο να αναγκάσει κανείς τη Ρωσία μέσω οποιασδήποτε πίεσης ή βίας», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ εξέφρασε την πεποίθηση πως η νέα δέσμη κυρώσεων που επιδιώκει η ΕΕ στο τέλος θα υιοθετηθεί παρά την αντίθεση της Σλοβακίας. Εντούτοις, σημείωσε πως όσο σκληρότερα είναι τα τιμωρητικά μέτρα, τόσο σθεναρότερη θα είναι η αντίδραση σε αυτά.

Οι κυρώσεις, υπογράμμισε ο Πεσκόφ, είναι ένα «δίκοπο μαχαίρι».

Την περασμένη Παρασκευή, η υιοθέτηση από την ΕΕ ενός 18ου πακέτου κυρώσεων δεν επιτεύχθηκε λόγω της αντίστασης της Σλοβακίας. Μια νέα ψηφοφορία έχει επ’ αόριστον αναβληθεί.

Η Ρωσία θεωρεί τις κυρώσεις παράνομες, σύμφωνα με τον Πεσκόφ. «Προφανώς, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, έχουμε αναπτύξει μια κάποια αντίσταση. Και έχουμε ήδη μάθει πώς να ελαχιστοποιούμε τον αντίκτυπο τέτοιων πακέτων», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

