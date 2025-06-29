Το Ιράν ανέφερε σήμερα πως διατηρεί «σοβαρές αμφιβολίες» σχετικά με τον σεβασμό εκ μέρους του Ισραήλ, της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την 24η Ιουνίου, έπειτα από 12 ημέρες πολέμου μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη 13η Ιουνίου τις εχθροπραξίες με βομβαρδισμούς στο Ιράν, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όπως και επιστήμονες που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ισραήλ υποστήριξε πως ενήργησε προκειμένου να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, μια φιλοδοξία που απορρίπτει κατηγορηματικά η ιρανική ηγεσία, η οποία, εντούτοις, διεκδικεί το δικαίωμα στη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς.

«Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο, όμως απαντήσαμε στον επιτιθέμενο με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αναφερόμενος στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική τηλεόραση.

Έπειτα από 12 ημέρες βομβαρδισμών μεταξύ των δύο χωρών, μια εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για τον σεβασμό στις δεσμεύσεις του, περιλαμβανομένης της εκεχειρίας και είμαστε έτοιμοι για μια σθεναρή απάντηση», συμπλήρωσε ο Μουσαβί, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα Χάλεντ μπιν Σαλμάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

