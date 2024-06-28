Η Ρωσία θεωρεί τις εκλογικές διαδικασίες στις ΗΠΑ εσωτερική υπόθεση αυτής της χώρας, και δεν θα κάνει καμία αξιολόγηση για τις εκλογικές συζητήσεις. Η Μόσχα ποτέ δεν παρενέβη σε προεκλογικές εκστρατείες και δεν θα το κάνει τώρα, υπογράμμισε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Αυτή είναι μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή είναι μια προεκλογική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολιάζοντας την τηλεμαχία Μπάιντεν - Τραμπ. «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να παρέχουμε αξιολογήσεις για αυτές τις συζητήσεις».

, υποστήριξε ο Πεσκόφ. «Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε και τώρα».Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επεσήμανε ότι «υπήρξαν επανειλημμένες έρευνες στις ίδιες τις ΗΠΑ, πολλοί κατηγόρησαν τη Ρωσία εκεί». Ωστόσο, ισχυρίστηκε, η Ουάσιγκτον «κατέληξε από μόνη της στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση».Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εξασφαλίσει αρκετές ψήφους αντιπροσώπων για να προταθεί ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων. Στο μεταξύ, ορισμένοι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος άρχισαν να συζητούν το σενάριο αντικατάστασης του Τζο Μπάιντεν με άλλον υποψήφιο μετά την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ που θεωρήθηκε κακή.

