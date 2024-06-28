"Ενοικιάζεται" εκκλησάκι με ρόδες

Η mobile tiny church: Mια εκκλησία περνάει δίπλα από σπίτια, διασχίζει βιομηχανικές περιοχές, φρενάρει ξαφνικά σε κόκκινα φανάρια και παρκάρει δίπλα σε αυτοκίνητα και μηχανές – τα πρόσωπα όσων βρίσκονται στο διάβα της είναι συνήθως έκπληκτα: Η μικροσκοπική εκκλησία, με αριθμό κυκλοφορίας PB TC 777, κυκλοφορεί στη μικρή γερμανική πόλη Πάντερμπορν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Πιστοί μπορούν μάλιστα να κάνουν ακόμη και κράτηση – μία ασυνήθιστη ιδέα, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.

Και tiny και high tech – γιατί όμως και για ποιον;

Η "Tiny Church - Die Friedenskirche" τραβάει τα βλέμματα των περαστικών και φυσικά των άλλων οδηγών. Η πρωτοβουλία έχει κυρίως εκπαιδευτικό σκοπό και απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά και νέους. Είναι επίσης ανοιχτή για τους επισκέπτες - για προσευχή ή σε περίπτωση που κανείς χρειάζεται λίγη ησυχία και γαλήνη. Μήκους 8,10 μέτρων, ύψους 3,75 μέτρων και βάρους 3,5 τόνων, ευάερη και ευήλια, διαθέτει σκαμπό για να καθίσει κανείς, μεγάφωνα και ένα αναλόγιο. Είναι επίσης διαθέσιμη και προς ενοικίαση.



Πρόκειται για μία εκκλησία, την οποία ο πρόεδρος της επισκοπής Κόλπινγκ Σεμπάστιαν Σουλτς χαρακτηρίζει ως «λειτουργική και απέριττη». Η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ακόμη και όσοι δεν είναι χριστιανοί μπορούν να «αράξουν» εκεί. Μπορεί να ακούσει κανείς μουσική ή να στείλει μια προσευχή μέσω κινητού τηλεφώνου. Κεριά μπορεί επίσης να ανάψει ο καθένας, εικονικά φυσικά και μέσω ενός κωδικού QR – αυτό θα καίει για 72 ώρες σε μια οθόνη μέσα στην μικρή εκκλησία. Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το καμπαναριό, και αντίστοιχα πλέον και ένα... φωτοβολταϊκό σύστημα.

Μία εκκλησία με οδηγό το μέλλον

Η Αρχιεπισκοπή του Πάντερμπορν υποστηρίζει οικονομικά την «καινοτόμο ιδέα» και κάνει λόγο για μια «αντίληψη εκκλησίας που προσανατολίζεται στο μέλλον και ξεκινά ένα ταξίδι στον κοινωνικό-εκκλησιαστικό χώρο». Η Προτεσταντική Εκκλησία της Γερμανίας άλλωστε το λέει πλέον ξεκάθαρα: «Η εκκλησία πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και να είναι παρούσα σε διάφορα μέρη».



Στην κοινότητα Ρουπερτσχόφεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όχι πολύ μακριά από τη Στουτγάρδη, υπάρχει μία παρόμοια, κινητή και μικροσκοπική εκκλησία ήδη από το 2014, αναφέρει ο προτεστάντης πάστορας Ούβε Μπάουερ, Πέντε μέτρα μήκος, 2,50 μέτρα πλάτος, με καμπαναριό και ιερό. «Είναι αρκετά εντυπωσιακό: οι άνθρωποι έρχονται όλο και λιγότερο στην εκκλησία, αλλά όταν η εκκλησία πηγαίνει σε αυτούς - στο κάμπινγκ, στο πάρκινγκ, στη λίμνη - οι άνθρωποι είναι εκεί».



Η Φρανκφούρτη φαίνεται να είναι η επόμενη γερμανική πόλη που θα υποδεχθεί μέχρι το τέλος του έτους μία mobie, tiny church – αυτή θα εξυπηρετήσει κυρίως μία κατοικημένη περιοχή που ανατπύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

