Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει μια πιθανή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τουρκία διέκοψε τους δεσμούς της με τη Συρία μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 2011 και υποστήριξε τους αντάρτες που προσπαθούσαν να εκδιώξουν τον Άσαντ.

Έχει πραγματοποιήσει πολλές διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον μαχητών, υποστηρίζοντας ότι απειλούν την εθνική της ασφάλεια, ενώ έχει δημιουργήσει μια «ασφαλή ζώνη» στη βόρεια Συρία όπου βρίσκονται τώρα τουρκικά στρατεύματα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας περιφερειακής διπλωματίας που στοχεύει κυρίως στην εξομάλυνση των σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου, η Τουρκία δήλωσε ότι μπορεί να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τη Δαμασκό εάν σημειωθεί πρόοδος στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στην ασφαλή και οικειοθελή επιστροφή εκατομμυρίων προσφύγων που φιλοξενεί η Τουρκία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τα σχόλια του Άσαντ ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή σε πρωτοβουλίες εξομάλυνσης εφόσον σέβονται την κυριαρχία της Συρίας και συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα και η Δαμασκός θα μπορούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των σχέσεων.

«Δεν υπάρχει λόγος να μην συμβεί», είπε ο Ερντογάν και πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν είχε καμία πρόθεση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας.

«Ακριβώς όπως διατηρούσαμε τους δεσμούς μας πολύ ζωντανούς στο παρελθόν σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον, μπορεί να συμβεί», είπε μετά τις προσευχές της Παρασκευής.

Σύροι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε κίνηση προς την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Δαμασκού και Άγκυρας μπορεί να γίνει μόνο αφού η Τουρκία συμφωνήσει να αποσύρει χιλιάδες στρατεύματα που έχει σταθμεύσει στα βορειοδυτικά που ελέγχονται από τους αντάρτες.

Τον Απρίλιο του 2023, οι υπουργοί Άμυνας και οι αρχηγοί πληροφοριών του Ιράν, της Ρωσίας, της Συρίας και της Τουρκίας πραγματοποίησαν συνομιλίες , στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανοικοδόμηση των δεσμών Τουρκίας-Συρίας μετά από χρόνια εχθρότητας.



