Ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα drone σε φοιτητική εστία στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία ανήλθε στους 16, σύμφωνα με ρωσικές αρχές, οι οποίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι νεαρές γυναίκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε εκπαιδευτική δομή στην πόλη Σταρομπίλσκ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στον στρατό να εξετάσει επιλογές για αντίποινα, κάνοντας λόγο για επίθεση σε μη στρατιωτική υποδομή.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν μονάδα επιχειρήσεων drones στην περιοχή και ότι οι δυνάμεις της τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η Ρωσία επιμένει ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο σημείο.

Στο πεδίο, εικόνες από το Σάββατο δείχνουν συνεργεία να απομακρύνουν συντρίμμια από το κατεστραμμένο κτίριο, ενώ τάξεις έχουν ισοπεδωθεί, με θρανία καλυμμένα από μπάζα και σκόνη. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, πέντε άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια.

Τοπικές αρχές που έχουν τοποθετηθεί από τη Μόσχα δημοσίευσαν λίστα με τα πρώτα στοιχεία των θυμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως 19χρονες φοιτήτριες. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για εγκλήματα πολέμου και το Κίεβο να απορρίπτει τις αιτιάσεις ως ατεκμηρίωτες. Διπλωματικές αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλες χώρες, με έκκληση για πρόσβαση στο σημείο και διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αεροπορικές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, με πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και εντός ρωσικού εδάφους, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση στο μέτωπο του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

