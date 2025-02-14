Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν κατέρρευσε μια γέφυρα, τη στιγμή που τη διέσχιζαν ένα λεωφορείο και ένα άλλο όχημα, στο βόρειο Περού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, στη γέφυρα Τσανκάι, 75 χιλιόμετρα βορείως της Λίμα, στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο που συνδέει το βόρειο Περού με την πρωτεύουσα.

PUENTE SE CAE EN PERÚ 🇵🇪

Un bus con 50 pasajeros y un auto con dos ocupantes caen al río, al colapsar el puente ubicado en la panamericana norte, distrito de Chancay, cercano al nuevo megapuerto.

Ojo en el último video se puede ver las terribles imágenes cuando el vehículo cae pic.twitter.com/Q0YqrkrqXg — TuiteroSismico𝕏 (@TuiteroSismico) February 14, 2025

Από τα συντρίμμια του λεωφορείου ανασύρθηκαν νεκροί ο οδηγός και ένας επιβάτης. Άλλοι 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Περισσότεροι από 50 αστυνομικοί και 100 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

En el Perú (Chancay) no te mata las #lluvias ni los huaicos, sino la falta de mantenimiento de un puente a cargo de Norvial de Graña y Montero.



¡INCREÍBLE! ❌ pic.twitter.com/vmrspFB4pp — Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) February 14, 2025

Το διώροφο λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 50 επιβάτες, κατευθυνόταν στην παραθαλάσσια πόλη Τσιμπότε.

«Η γέφυρα, μήκους 60 μέτρων, κατέρρευσε λόγω δομικής αστοχίας, στο επίπεδο του κεντρικού στύλου» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP η Σεσίλια μαρτίνο, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στον δήμο Ουαράλ.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, τα θεμέλιά της είχαν αποσαθρωθεί από τα νερά του ποταμού Τσανκάι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.