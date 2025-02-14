Λογαριασμός
Δύο νεκροί και 41 τραυματίες από κατάρρευση γέφυρας στο βόρειο Περού (Βίντεο)

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, στη γέφυρα Τσανκάι, 75 χιλιόμετρα βορείως της Λίμα, στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομ

Περού

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν κατέρρευσε μια γέφυρα, τη στιγμή που τη διέσχιζαν ένα λεωφορείο και ένα άλλο όχημα, στο βόρειο Περού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, στη γέφυρα Τσανκάι, 75 χιλιόμετρα βορείως της Λίμα, στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο που συνδέει το βόρειο Περού με την πρωτεύουσα.

Από τα συντρίμμια του λεωφορείου ανασύρθηκαν νεκροί ο οδηγός και ένας επιβάτης. Άλλοι 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Περισσότεροι από 50 αστυνομικοί και 100 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το διώροφο λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 50 επιβάτες, κατευθυνόταν στην παραθαλάσσια πόλη Τσιμπότε.

«Η γέφυρα, μήκους 60 μέτρων, κατέρρευσε λόγω δομικής αστοχίας, στο επίπεδο του κεντρικού στύλου» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP η Σεσίλια μαρτίνο, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στον δήμο Ουαράλ.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, τα θεμέλιά της είχαν αποσαθρωθεί από τα νερά του ποταμού Τσανκάι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

