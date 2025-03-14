Ισχυρή έκρηξη σε μικρή απόσταση από την πελώρια φυλακή της πόλης Γουαγιακίλ του Ισημερινού (νοτιοδυτικά), στην οποία είναι βαθιά ριζωμένο το οργανωμένο έγκλημα, στοίχισε τη ζωή σε φύλακα και τραυμάτισε άλλους δυο ανθρώπους χθες Πέμπτη.

Se viraliza video del momento exacto de la explosión del coche bomba, en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral de #Guayaquil. pic.twitter.com/y4ej6sgRTM March 13, 2025

Η έκρηξη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, τη μεγαλύτερη της χώρας της Λατινικής Αμερικής, όπου κρατούνται από μέλη συμμοριών ως πολιτικοί κατηγορούμενοι για διαφθορά.

Φύλακας του κέντρου κράτησης, ο οποίος πλησίασε φλεγόμενο όχημα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά, έχασε τη ζωή του, ενώ αστυνομικός και διερχόμενος τραυματίστηκαν, διευκρίνισαν οι αρχές.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε μέσω X ότι διενεργείται έρευνα για πιθανή «τρομοκρατική» ενέργεια.

Η έκρηξη κατέστρεψε έξι αυτοκίνητα κι έσπασε πολλά παράθυρα παρακείμενων κτιρίων, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η έκρηξη να ήταν ενέργεια αντιποίνων εγκληματικών οργανώσεων μετά την «ανακοίνωση που έγινε από τον πρόεδρο σχετικά με την ανάπτυξη της Blackwater είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Όλχερ Κορτές, διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών της αστυνομίας.

🚨 Es tendencia "Explosion Guayaquil" tras el atentado con coche bomba en las afueras de la Penitenciaría del Litoral. Videos muestran la devastación.pic.twitter.com/qEoCcZEiQn — ¿POR QUÉ ES TENDENCIA EN 𝕏? (@ULTIMAHORAENX) March 13, 2025

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε την Τρίτη πως έκλεισε συμφωνία για να σχηματιστεί «στρατηγική συμμαχία» με τον Έρικ Πρινς, τον ιδρυτή της αμερικανικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας που ήταν άλλοτε γνωστή με την επωνυμία Blackwater —μέλη της οποίας σκότωσαν 17 αμάχους στη Βαγδάτη το 2007—, στο πλαίσιο του αγώνα του εναντίον της «ναρκωτρομοκρατίας».

Ο κ. Νομπόα, στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2023, υποψήφιος για την επανεκλογή του για 4ετή θητεία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον επόμενο μήνα, δεν διευκρίνισε τους όρους της συμφωνίας που έκλεισε, ούτε τι ακριβώς προβλέπει.

Εν μέρει λόγω της γεωγραφικής θέσης του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, και των στρατηγικής σημασίας λιμανιών του στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Ισημερινός, χώρα με δολαριοποιημένη οικονομία, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο ανελέητου πολέμου μεταξύ συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής απογειώθηκε, περνώντας από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 38 ανά 100.000 το 2024, μετά το φρικιαστικό ρεκόρ των 47 το 2023.

2 coches bomba explotan afuera de penitenciaría de Guayaquil. Un guía fallecido y varios heridos. Horas antes Jefa de seguridad envío oficio recordando medidas de seguridad y que usen equipo de dotación. Cuál equipo si meses no nos dan dicen guías. Tenaz. Oficios inservibles. pic.twitter.com/8WphtWotWb — Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) March 13, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.