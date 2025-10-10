Ο Χοσέ Χερί ορκίστηκε από το Κογκρέσο νέος πρόεδρος του Περού αφότου η Ντίνα Μπολουάρτε απομακρύνθηκε ομόφωνα από το αξίωμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή με ψηφοφορία του Κογκρέσου, έπειτα από την υποβολή τεσσάρων προτάσεων που κατατέθηκαν από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις του κοινοβουλίου.

Ο Χέρί, ο οποίος γίνεται ο έβδομος πρόεδρος του Περού από το 2016, απευθύνθηκε στο Κογκρέσο φορώντας μια ζώνη με την εθνική σημαία. Υποστήριξε στην ομιλία του ότι στοχεύει στο να ηγηθεί μιας συμφιλιωμένης κυβέρνησης και ότι η χώρα πρέπει να κηρύξει πόλεμο στο έγκλημα.

«Ο κύριος εχθρός είναι εκεί έξω στους δρόμους: οι εγκληματικές συμμορίες», είπε. «Πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο στο έγκλημα».

Νωρίτερα, το Κογκρέσο ψήφισε την απομάκρυνση της περουβιανής Ντίνα Μπολουάρτε, ώρες αφότου πολιτικά κόμματα από όλο το φάσμα ζήτησαν την απομάκρυνσή της.

Νωρίτερα το βράδυ της Πέμπτης, νομοθέτες είχαν ψηφίσει επί τεσσάρων προτάσεων που κατατέθηκαν για την απομάκρυνση της Μπολουάρτε. Οι προτάσεις υγκέντρωσαν μεταξύ 108 και 115 ψήφους υπέρ - περισσότερες από τις διπλάσιες από τις 52 ψήφους που απαιτούνταν για να προχωρήσει η συζήτηση. Απαιτούνται τουλάχιστον 87 ψήφοι για την παραπομπή της. Οι νομοθέτες ψήφισαν στη συνέχεια να κλητεύσουν την πρόεδρο να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενώπιον του Κογκρέσου μία ώρα αργότερα, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσής της.

«Η καθαίρεση της προέδρου εγκρίνεται», ανακοίνωσε ο Χοσέ Χερί μετά το πέρας της σύντομης διαδικασίας στο κοινοβούλιο.

Η 63χρονη Μπολουάρτε είναι βαθιά αντιπαθής, με ποσοστά αποδοχής μόλις 2%-4%, μετά από κατηγορίες ότι έχει παράνομα επωφεληθεί από το αξίωμά της και είναι υπεύθυνη για θανατηφόρες καταστολές διαδηλώσεων υπέρ του προκατόχου της. Η θητεία της Μπολουάρτε σημαδεύτηκε από αναταραχές από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, αλλά η αντιδημοφιλής ηγέτιδα κατάφερε να παραμείνει για χρόνια στην εξουσία μέχρι που απομακρύνθηκε από το αξίωμα από το Κογκρέσο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η Μπολουάρτε, η οποία έχει ιθαγενείς ρίζες, υπερασπίστηκε τη χρήση βίας και έκτοτε έχει αντιμετωπίσει έρευνες για τους θανάτους διαδηλωτών, αλλά αργότερα προστατεύτηκε από το συνταγματικό δικαστήριο του Περού. Αντιμετώπισε επίσης μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής κράτησης του αδελφού της για κατηγορίες διαφθοράς και έρευνας για τη χρήση πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων από μέρους της. Η Μπολουάρτε έχει επίσης επικριθεί για την αύξηση των ποσοστών εγκληματικότητας στη χώρα, πυροδοτώντας μια σειρά από διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα αλλά και σε ολόκληρο το Περού.

Λίγο αφότου το Κογκρέσο ψήφισε για την απομάκρυνσή της, η Μπολουάρτε σε ομιλία της στο προεδρικό μέγαρο, αναγνώρισε ότι το ίδιο Κογκρέσο που την είχε ορκίσει στα τέλη του 2022 είχε τώρα ψηφίσει την απομάκρυνσή της, «με τις επιπτώσεις που έχει αυτό για τη σταθερότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας».

«Κάθε στιγμή, έκανα έκκληση για ενότητα», είπε.

Η Μπολουάρτε ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς ο προκάτοχός της, πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο, υπό τον οποίο η ίδια είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος, εκδιώχθηκε και συνελήφθη μετά την απόπειρά του να διαλύσει το Κογκρέσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.