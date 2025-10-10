Την ώρα που drones εμφανίζονται πάνω από τον ουρανό της Ευρώπης, η Γερμανία βρίσκεται σε δεινή θέση. Ο στρατός δεν μπορεί να καταρρίψει μη επανδρωμένα εναέρια μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα προστασίας που έχουν θεσπιστεί λόγω του ναζιστικού παρελθόντος.

Το γερμανικό Σύνταγμα, που υιοθετήθηκε στη σκιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, απαγορεύει ρητά στον στρατό να αναλάβει βασικό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσοι συνέταξαν το Σύνταγμα είχαν κατά νου τον τρόπο με τον οποίοι οι Ναζί και οι υποστηρικτές τους καταχράστηκαν τον στρατό για να στοχοποιήσουν αριστερές πολιτικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Politico.

Σήμερα, όμως, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές και το Κρεμλίνο κλιμακώνει την ένταση με την Ευρώπη μέσω εισβολών drones, οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί στη Γερμανία έχουν παρενέργειες. Και η βασικότερη είναι πως περιορίζεται η ικανότητα της χώρας να αμυνθεί στις προκλήσεις της Ρωσίας.

«Πρέπει να τροποποιήσουμε τους νόμους, ώστε οι μόνοι που μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Άμυνα (Μπούντεσβερ), να έχουν και την εξουσία να το πράξουν», αναφέρει στο Politico ο Τόμας Ρόβεκαμπ, πρόεδρος της επιτροπής άμυνας του γερμανικού κοινοβουλίου και μέλος του συντηρητικού μπλοκ του καγκελάριου Μερτς.

Ενώ η Μπούντεσβερ είναι θεωρητικά σε θέση να πάρει τα όπλα σε περίπτωση μεγάλης εισβολής, οι εισβολές με drones μέχρι στιγμής δεν θεωρούνται αρκετά σοβαρές επιθέσεις, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες. Η Μπούντεσβερ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να καταρρίψει drones μόνο πάνω από στρατιωτικές βάσεις.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα drones που εισέβαλαν πρόσφατα στον γερμανικό εναέριο χώρο μετέφεραν όπλα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το Κρεμλίνο φαίνεται να τα χρησιμοποιεί για κατασκοπεία. Πέρυσι, υπήρξαν αναφορές για ανεξήγητες θεάσεις drones πάνω από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατασκευαστή όπλων Rheinmetall και στον όμιλο χημικών BASF.

Η γερμανική αστυνομία έχει το νόμιμο δικαίωμα να καταρρίψει αυτά τα drones αν το κρίνει απαραίτητο, ωστόσο δεν διαθέτει την τεχνική ικανότητα. Από την άλλη, ο στρατός έχει τα μέσα αλλά δεν μπορεί να δράσει, λόγω του παρελθόντος του.

Στην αυτοκρατορική Γερμανία και στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γερμανικός στρατός «αναπτύχθηκε αδίστακτα, συνήθως για να χτυπήσει τους Σοσιαλδημοκράτες και τις αριστερές κυβερνήσεις», εξηγεί η καθηγήτρια δημοσίου δικαίου Κάθριν Γκοχ του Πανεπιστημίου της Μπούντεσβερ στο Μόναχο.

«Η επανάληψη τέτοιων μέτρων έπρεπε να αποφευχθεί στο Σύνταγμα του 1949, γι’ αυτό και σήμερα έχουμε αυτούς τους αυστηρούς κανόνες για την Μπούντεσβερ», σημειώνει.

Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα

Επί του παρόντος, η Μπούντεσβερ μπορεί να παρέχει μόνο «διοικητική βοήθεια» στην άμυνα κατά των drones. Οι δυνάμεις της μπορούν, για παράδειγμα, να βοηθήσουν στην αναγνώριση των drones ή να διαβιβάσουν πληροφορίες, εφόσον τους ζητηθεί, όπως έγινε πρόσφατα, όταν εντοπίστηκαν drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Για να ανταποκριθεί η Γερμανία στις προκλήσεις με τα drones, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να δημιουργήσει μια μονάδα άμυνας κατά των drones στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και να ιδρύσει ένα εθνικό κέντρο άμυνας κατά των drones, που θα επιτρέπει στην αστυνομία, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τον στρατό να συγκεντρώνουν τους πόρους τους.

Ο υπουργός σκοπεύει επίσης να προωθήσει έναν νόμο που θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones στον γερμανικό εναέριο χώρο σε περίπτωση που κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, η συνταγματικότητα αυτού του νόμου παραμένει αβέβαιη. Εάν ο υπουργός Εσωτερικών προσδοκά κάτι περισσότερο από τη «διοικητική συνδρομή» του στρατού, το θέμα τότε «θα καταλήξει στο Συνταγματικό Δικαστήριο», λέει η Μαρί Άγκνες Στρακ-Ζίμερμαν, Γερμανίδα πολιτικός που προεδρεύει της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ορισμένοι θεωρούν πως η μόνη λύση είναι η τροποποίηση του γερμανικού Συντάγματος, ώστε να επιτραπεί στον στρατό να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά συνταγματική αναθεώρηση είναι δύσκολο να γίνει αυτή στιγμή, καθώς η συμμαχία του Μερτς είναι αδύναμη και δεν έχει την πλειοψηφία των 2/3 που απαιτείται στο Κοινοβούλιο.

Και μέχρι να αποκτήσει τα μέσα η αστυνομία για να καταρρίπτει τα drones, υπάρχει κίνδυνος η Γερμανία να μείνει ανυπεράσπιστη σε εισβολές μη επανδρωμένων εναέριων μέσων στο άμεσο μέλλον.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει και δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας», λέει ο Ρόβεκαμπ. «Κοιτώντας προς το μέλλον, πρέπει να προσαρμόσουμε τις συνταγματικές διατάξεις μας στην πραγματικότητα», σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

