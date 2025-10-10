Πέντε μέλη της Επιτροπής Νόμπελ της Νορβηγίας κρατούν το κλειδί για την πολυπόθητη στιγμή δόξας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύσσοντας τον φετινό νικητή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή Νόμπελ, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, απονέμει το βραβείο, που θεσπίζεται βάσει της διαθήκης του Άλφρεντ Νόμπελ, «στο άτομο που έχει κάνει το μεγαλύτερο ή το καλύτερο έργο για την αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών, την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και για τη διεξαγωγή και προώθηση ειρηνευτικών συνεδρίων».

Οι υποψηφιότητες για το φετινό βραβείο έληξαν στις 31 Ιανουαρίου και η επιλογή του νικητή καλύπτεται από μυστικότητα. Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει μόνος του οκτώ πολέμους σε όλο τον κόσμο. Έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι αξίζει να κερδίσει το φετινό βραβείο και έχει ισχυριστεί ότι θα ήταν «μεγάλη προσβολή» για την Αμερική αν δεν το κέρδιζε.

Ωστόσο, δε φαίνεται να συμμερίζονται όλοι την ίδια άποψη που έχει ο Τραμπ για τον εαυτό του. Μια δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι ακόμη και οι μισοί περίπου Ρεπουμπλικάνοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ δεν άξιζε ένα τέτοιο βραβείο και μόλις το 22% των Αμερικανών δήλωσαν ότι το άξιζε. Αλλά την περασμένη Τετάρτη, το να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ έγινε ξαφνικά πιο πιθανό με την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της πρώτης φάσης στη Γάζα. Αλλά τα νέα ήρθαν κάπως αργά αφού το ποιος θα λάβει το φετινό βραβείο θα ανακοινωθεί σήμερα, Παρασκευή στις 11 π.μ. τοπική ώρα (12 ώρα Ελλάδας) και όπως διευκρίνισε χθες η Επιτροπή το αποτέλεσμα έχει κριθεί προ πολλού. Τώρα, αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι πιο πιθανό το βραβείο να του απονεμηθεί του χρόνου.

Γεγονότα που επισκιάζουν μια πιθανή νίκη

Πάντως, ακόμα και αν ο Τραμπ πετύχει μια σημαντική νίκη φέρνοντας την ειρήνη στη Γάζα, ορισμένα γεγονότα θα μπορούσαν να επισκιάσουν αυτό του το επίτευγμα. Η εκστρατεία του Τραμπ στην Καραϊβική αποτελεί υπενθύμιση ότι πρόκειται για έναν πρόεδρο που στρέφεται σε αυτό που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «ένοπλη σύγκρουση» για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες στην Καραϊβική. Την Τετάρτη, ένα μέλος του ίδιου του κόμματός του υπονόησε ότι η κυβέρνηση μπορεί να σκοτώνει αθώους ανθρώπους με τις επιθέσεις του σε πλοία εκεί. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία έχουν ανοίξει «μια νέα ζώνη πολέμου» και άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυνηγούν τους λαθρέμπορους πετρελαίου και όχι ναρκωτικών. Ο Πέτρο δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του και αποτελεί μακροχρόνιος επικριτής του Τραμπ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις επιθέσεις.

Επιπλέον, ο Τραμπ έχει λάβει μέτρα για τη στρατιωτικοποίηση της αμερικανικής ενδοχώρας. Αλλά δεν είναι μόνο ότι το έκανε αυτό. Είναι ότι το έκανε ενώ υπερέβαλε ισχυριζόμενος ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι συχνά βίαιοι τρομοκράτες και ότι ορισμένες περιοχές της χώρας βρίσκονται υπό πολιορκία. Έχει επίσης παρακάμψει τα νόμιμα όρια της εξουσίας του να χρησιμοποιεί τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας σε πολλές περιπτώσεις. Όλα αυτά κορυφώθηκαν το Σαββατοκύριακο με μια απόφαση ενός δικαστή που διορίστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ. Ο δικαστής δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον ήταν παράνομη επειδή τα στοιχεία έδειξαν ότι οι διαμαρτυρίες εκεί δεν ήταν «σημαντικά βίαιες». Ο Τραμπ μιλάει επίσης ανοιχτά για φυλάκιση Δημοκρατικών που αντιτίθενται στις προσπάθειές του. Και σε ομιλίες του προς στρατιωτικούς ηγέτες και στρατεύματα, προσπάθησε να τους φέρει αντιμέτωπους με τους Δημοκρατικούς.

Τέλος, η υπερβολική επιχειρηματολογία του για το βραβείο Νόμπελ μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Η Γάζα δεν είναι ο μόνος πόλεμος που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει επίσης ξεκινήσει να λέει σε όποιον τον ακούει ότι έχει τερματίσει περισσότερους από έξι άλλους πολέμους, από την Αφρική μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Αυτό δεν είναι όμως ακριβές.Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ έχει συμβάλει σε συμφωνίες μεταξύ μακροχρόνιων εχθρών σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες, οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν υποβαθμίσει τον ρόλο των ΗΠΑ ενώ σε άλλες, δεν υπήρξε καν πραγματικός πόλεμος.

Ποιοι είναι οι πέντε κριτές;

Η Επιτροπή Νόμπελ ιδρύθηκε από το Νορβηγικό Στόρτινγκ (το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας) το 1897 και έχει ως καθήκον την επιλογή των βραβευθέντων με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τα μέλη της επιτροπής εκλέγονται για μια θητεία έξι ετών και μπορούν να επανεκλεγούν. Εκπροσωπούν τη δύναμη των διαφόρων πολιτικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο της Νορβηγίας, αλλά δεν μπορούν να είναι εν ενεργεία μέλη του.

Ο 41χρονος Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες είναι πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ. Είναι ο νεότερος πρόεδρος της επιτροπής. Διορίστηκε το 2021 και θα παραμείνει μέλος της μέχρι το 2026. Ο Φρύντνες έχει εργαστεί ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης διατελέσει γενικός γραμματέας της PEN Norway, μιας ομάδας που προωθεί την ελευθερία της έκφρασης. Έχει συνεργαστεί με τη μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Medecins Sans Frontieres (Γιατροί χωρίς Σύνορα ή MSF) και είναι μέλος της μη κυβερνητική οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Νορβηγικής Επιτροπής Ελσίνκι.

Ο 51χρονος Άσλε Τότζε είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ. Είναι μέλος από το 2018 και επαναδιορίστηκε στην επιτροπή για την περίοδο 2024-2029. Θεωρείται συντηρητικός και διετέλεσε διευθυντής έρευνας στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ πριν ενταχθεί στην Επιτροπή Νόμπελ. Έχει επίσης δημοσιεύσει ένα βιβλίο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Μικρή Δύναμη: Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο».

Η 75χρονη Άννα Ένγκερ είναι μέλος της επιτροπής από το 2018 και έχει επίσης επαναδιοριστεί για την περίοδο από το 2021 έως το 2026. Σπούδασε νοσηλευτική και ξεκίνησε την καριέρα της διδάσκοντας το αντικείμενο. Αργότερα στράφηκε στην πολιτική, υποστηρίζοντας το Κεντρώο Κόμμα της Νορβηγίας. Διετέλεσε επικεφαλής του Υπουργείου Πολιτισμού και αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Νορβηγίας μεταξύ 1997 και 1999, υπηρεσιακή πρωθυπουργός το 1998 και για σύντομο χρονικό διάστημα το 1999 έγινε υπηρεσιακή επικεφαλής του Υπουργείου Πετρελαίου και Ενέργειας. Είναι κυβερνήτης της περιφέρειας Όστφολντ από το 2004.

Η 68χρονη Κριστίν Κλέμετ διορίστηκε στην επιτροπή το 2021 και θα είναι μέλος μέχρι το 2026. Είναι Νορβηγίδα πολιτικός του Hoyre, του Συντηρητικού Κόμματος της Νορβηγίας. Οικονομολόγος στο επάγγελμα, διετέλεσε δύο φορές σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Κάρε Βίλοχ του Συντηρητικού Κόμματος, και διετέλεσε υπουργός Παιδείας μεταξύ 2001 και 2005.

Η 49χρονη Γκρί Λάρσεν είναι πρώην υφυπουργός των Εργατικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και επικεφαλής της νορβηγικής ανθρωπιστικής οργάνωσης CARE Norway, η οποία υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως. Έχει επικρίνει στο παρελθόν τις περικοπές του Τραμπ στις δαπάνες για εξωτερική βοήθεια.

