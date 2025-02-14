Μόναχο: «Ισλαμιστικά κίνητρα» είχε ο 24χρονος δράστης

«Ισλαμιστικά κίνητρα» είχε κατά πάσα πιθανότητα ο 24χρονος δράστης της χθεσινής επίθεσης του Μονάχου, αναφέρει η επικεφαλής της Εισαγγελίας Γκαμπριέλε Τίλμαν. Όπως υποστηρίζει, αυτό προκύπτει από την έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά και από τα όσα ο ίδιος είχε αναφέρει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, επισημαίνει η αρμόδια δικαστική λειτουργός, η έρευνα της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για επαφές με εξτρεμιστικούς κύκλους, αλλά ούτε και για ενδεχόμενα ψυχολογικά προβλήματα του δράστη.



Το πρωί της Πέμπτης ο 24χρονος Φαρχάντ Ν. είχε επιτεθεί με το αυτοκίνητό του σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση του γερμανικού συνδικάτου Verdi στο κέντρο του Μονάχου, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Από την επίθεση αυτή τραυματίστηκαν τουλάχιστον 36 άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Σύμφωνα με την επικεφαλής της Εισαγγελίας, μόλις εκδηλώθηκε η επίθεση, αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο άνοιξαν πυρ, με στόχο τον 24χρονο. Δεν τον πέτυχαν, αλλά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν αρχικά το όχημά του και αμέσως μετά τον ίδιο και μάλιστα σε μία στιγμή που εκείνος προσπαθούσε να επιταχύνει και πάλι για να επιτεθεί ξανά στο πλήθος.

«Διέμενε νόμιμα στη Γερμανία»

Ο 24χρονος Αφγανός είχε έρθει στη Γερμανία το 2016, μέσω Ιταλίας. Κατέθεσε αίτηση για παροχή ασύλου, η οποία απορρίφθηκε. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε την Παρασκευή -και σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες που έδιναν στη δημοσιότητα οι βαυαρικές αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης- ο Φαρχάντ Ν. διέμενε νόμιμα στη Γερμανία και δεν είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, ούτε είχε απασχολήσει τις αρχές για μικροκλοπές και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας του Μονάχου Κρίστιαν Χούμπερ απέδωσε τις λανθασμένες αρχικές πληροφορίες στη «χάωδη φάση» των πρώτων ωρών μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το Spiegel Online, με βάση τις δικαστικές αποφάσεις o 24χρονος θα μπορούσε να έχει απελαθεί από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Ωστόσο, από το σημείο αυτό και μετά η απέλασή του ήταν μάλλον αδύνατη, καθώς στο Αφγανιστάν είχαν επανέλθει στην εξουσία οι Ταλιμπάν, που δεν διατηρούν καν διπλωματικές σχέσεις με τη Γερμανία και τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης.

Αφιερωμένος στο μπόντι μπίλντινγκ

Τι έκανε λοιπόν ο Φαρχάντ Ν. στο Μόναχο; Αφότου απορρίφθηκε η αίτησή του για χορήγηση ασύλου, είχε εξασφαλίσει «καθεστώς ανοχής», που του επέτρεπε τη νόμιμη διαμονή στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας. Είχε ενοικιάσει διαμέρισμα στο προάστειο Σολν του Μονάχου και εργαζόταν ως υπάλληλος security, έχοντας ολοκληρώσει σχετική επαγγελματική εκπαίδευση.



Αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο του στο γυμναστήριο, σε διαγωνισμούς μπόντι μπίλντινγκ, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Βαυαρική Ραδιοφωνία (BR), μόνο στο Instagram ο 24χρονος διέθετε 68.000 followers, ενώ κάθε τόσο αναρτούσε μηνύματα θρησκευτικού περιεχομένου στο Instagram, το Facebook και το TikTok.



