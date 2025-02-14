Διάσκεψη Μονάχου: Τα αμερικανικά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη

Το θέμα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη πλανάται στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) στην οποία συμμετέχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Από τη Βαρσοβία, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε τον τόνο σήμερα δηλώνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υποθέτει ότι η παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην ήπειρο "θα διαρκέσει αιώνια". Χθες, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί "καμιά απόφαση" για τον αριθμό των στρατιωτών.

Σχεδόν 100.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Ευρώπη, εκ των οποίων λίγο περισσότεροι από 65.000 μόνιμα, οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν προσωπικό που εργάζεται εκ περιτροπής και κυρίως ενισχύσεις, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας (DoD).

Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουν υπόψη την αύξηση κατά σχεδόν 20.000 άνδρες που αποφασίστηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Σχεδόν 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες εναλλάσσονται σήμερα σε στρατιωτικές υπηρεσίες στην Πολωνία, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με διπλωμάτη του ΝΑΤΟ, είναι πιθανόν μια ενδεχόμενη αποχώρηση να αφορά κατά προτεραιότητα τις ενισχύσεις αυτές που αποφασίστηκαν μετά το 2022.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί μόνιμα στην Ευρώπη, εκτός της εθνοφρουράς και πολιτικών υπαλλήλων που εργάζονται για το DoD, ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 65.600 στρατιώτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, της 30ής Απριλίου 2024.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες, με τη Γερμανία να βρίσκεται στην κορυφή. Παρατίθενται οι κυριότερες χώρες:

Γερμανία: 34.894

Ιταλία: 12.319

Ηνωμένο Βασίλειο: 10.180

Ισπανία: 3.253

Τουρκία: 1.683

Κόσοβο: 600 στο πλαίσιο της δύναμης του ΝΑΤΟ, της Kfor.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, το σύνολο των αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη είναι 37, στις οποίες περιλαμβάνονται το Ανώτατο Συμμαχικό Στρατηγείο του NATO στην Ευρώπη (SHAPE), το γενικό επιτελείο των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, που έχει την έδρα του στην πόλη Μονς του Βελγίου. Παρατίθενται οι κυριότερες χώρες που φιλοξενούν τις βάσεις αυτές:

Γερμανία: 13

Ιταλία: 7

Βέλγιο: 3

Τουρκία: 2

Ολλανδία: 2

Ισπανία: 2

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

