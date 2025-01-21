Περού: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος που αγωνιζόταν κατά της διαφθοράς

Ο περουβιανός δημοσιογράφος Γκαστόν Μεδίνα, γνωστός επειδή είχε καταγγείλει υποθέσεις διαφθοράς και εκβίασης, δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα καθώς έβγαινε από το σπίτι του, ανακοίνωσε η κυριότερη ένωση συντακτών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ιδιοκτήτης και διευθυντής του περιφερειακού τηλεοπτικού δικτύου Cadena Sur, ο Γκαστόν Μεδίνα «υπέστη πολλαπλά τραύματα από σφαίρες μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του στην Ίκα», στο νότιο τμήμα του Περού, ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων (ANP).

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την ANP, ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δημοτικό συμβούλιο, δικαστικούς και εκβιαστές για την απόσπαση χρημάτων από τη δημόσια υπηρεσία μεταφορών και συγκοινωνιών στην Ίκα, πόλη περίπου 450.000 κατοίκων.

Ο Γκαστόν Μεδίνα είχε δεχτεί «απειλές θανάτου», υπογράμμισε ο δικηγόρος του Γουίλμερ Κίσπε, που ζήτησε να διενεργηθεί «διεξοδική έρευνα» της αστυνομίας για τον φόνο, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους παρόντες στο νοσοκομείο.

Ο δημοσιογράφος δεν σταματούσε τις καταγγελίες για εκβιάσεις από συμμορίες κακοποιών με θύματα οδηγούς λεωφορείων και εμπόρους λιανικής, φαινόμενο που επιδεινώνεται στο Περού.

Τη Δευτέρα στην πόλη Τρουχίγιο (βορειοδυτικά), επίκεντρο της δράσης κυκλωμάτων εκβιαστών, δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης βόμβας μπροστά στο γραφείο του εισαγγελέα. Πλάνα από κάμερες κλειστού συστήματος παρακολούθησης κατέγραψαν μοτοσικλετιστή να αφήνει σάκο μπροστά την εισαγγελία. Η έκρηξη έγινε λίγο αργότερα.

Η γενική εισαγγελέας Ντέλια Εσπινόσα απέδωσε την ενέργεια στο οργανωμένο έγκλημα.

Την περασμένη χρονιά, εταιρείες μεταφορών και συγκοινωνιών και έμποροι οργάνωσαν απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις εξαιτίας δολοφονιών οδηγών, αποδιδόμενων σε συμμορίες.

Το οργανωμένο έγκλημα έχει αλλάξει μορφή τα τελευταία χρόνια στο Περού, εξαιτίας της κρίσης μετανάστευσης πολιτών της Βενεζουέλας, του λαθρεμπορίου όπλων και της έλευσης συμμοριών όπως η Tren de Aragua, που αρχικά είχε αρχίσει να δρα στη Βενεζουέλα, αναγνωρίζουν οι αρχές.

Το Περού κατέλαβε την 125η θέση στις 180 της κατάταξης ως προς την ελευθερία του Τύπου το 2024 όπως καταρτίστηκε από τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), σε πτώση από το 2022.

Το κυριότερο συνδικαλιστικό όργανο των περουβιανών δημοσιογράφων, η ANP, έκανε λόγο για 392 επιθέσεις και άλλες ενέργειες εναντίον δημοσιογράφων το 2024, τον υψηλότερο αριθμό που καταγράφτηκε ποτέ στο κράτος των Άνδεων εδώ κι έναν αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

