Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε χθες Δευτέρα την αναστολή για ενενήντα ημέρες της αμερικανικής αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό, που θέλει να επανεξεταστεί ώστε να κριθεί αν ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική πολιτική του κι αν είναι αποτελεσματική, κατ’ αυτόν.

«Όλα τα υπουργεία και οι επικεφαλής υπηρεσιών που ευθύνονται για τα προγράμματα διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας των ΗΠΑ» εντέλλονται «να παύσουν αμέσως» την ανάληψη νέων υποχρεώσεων και αποφάσεις για εκταμίευση ποσών, αναφέρει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος μερικές ώρες αφού άρχισε η δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι σαφές ως αυτό το στάδιο ποια προγράμματα, ποιες χώρες, ποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις και ποιους διεθνείς οργανισμούς μπορεί να πλήξει η απόφαση αυτή.

Παραμένει εξάλλου άγνωστο αν και ποια προγράμματα ενδέχεται να κοπούν, με δεδομένο πως ο προϋπολογισμός του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ πρέπει να εγκρίνεται από το Κογκρέσο.

Το εκτελεστικό διάταγμα θυμίζει την προσέγγιση του κ. Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), όταν επιδίωξε τη μείωση σχεδόν κατά το ένα τρίτο των προϋπολογισμών της αμερικανικής διπλωματίας και της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, ιδίως της χρηματοδότησης σε υπηρεσίες του ΟΗΕ και ειρηνευτικές αποστολές. Ωστόσο τα σχέδιά του είχαν συναντήσει τότε αντίσταση στο Κογκρέσο.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμαρτυρηθεί πως η χώρα του είναι αυτή που δίνει την περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια από κάθε άλλη, μολαταύτα «ελάχιστοι προσφέρουν οτιδήποτε σε εμάς». Πρόσθεσε τότε πως είχε σκοπό στο εξής να δίνεται βοήθεια μόνο σε όσους «μας σέβονται» και «ειλικρινά, είναι φίλοι μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

