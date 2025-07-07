Πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην πόλη Χο Τσι Μινχ, στο Βιετνάμ, στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Αφού τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, οι πυροσβέστες βρήκαν τα οκτώ θύματα, τα οποία υπέκυψαν εξαιτίας δηλητηρίασης, λόγω εισπνοής καπνού, στο ισόγειο του κτιρίου πέντε ορόφων, διευκρίνισε ο δήμος.

Η φωτιά ανάγκασε ενοίκους να πέσουν στο κενό για να σωθούν από τις φλόγες, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην κρατική εφημερίδα Thanh Niên.«Ακούγαμε κραυγές για βοήθεια από το διαμέρισμα. Ήταν φρικτό», πρόσθεσε.

Οι αρχές στην Πόλη Χο Τσι Μινχ ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθεί η αιτία της φωτιάς και ζήτησαν να γίνει επείγουσα αποτίμηση των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών, ειδικά στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το Βιετνάμ βρίσκεται συχνά αντιμέτωπο με φονικές πυρκαγιές, γεγονός αποδιδόμενο σε πολλές περιπτώσεις στην κακή ποιότητα των κατοικιών: συχνά οικοδομούνται χωρίς τήρηση θεμελιωδών κανόνων ασφαλείας, πρόβλημα που επιτείνει ο υπερπληθυσμός σε ορισμένες περιοχές.

Το 2023, 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πυρκαγιά κατέστρεψε ψηλή πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Ανόι (βόρεια). Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη τραγωδία του είδους στη χώρα σε είκοσι χρόνια.

Δικαστήριο καταδίκασε τον Μάρτιο τον ιδιοκτήτη κτιρίου 12 ορόφων να εκτίσει ποινή φυλάκισης επειδή παραβίασε τους κανονισμούς πυρασφάλειας, παρακάμπτοντάς τους κατά τη διάρκεια της ανέγερσής του για να καταστεί εφικτό να δημιουργηθούν περισσότερα διαμερίσματα. Στην ίδια υπόθεση, οι δικαστές καταδίκασαν επτά τοπικούς δημόσιους λειτουργούς για παράλειψη καθήκοντος, επειδή δεν επέβλεψαν το έργο ως όφειλαν.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

