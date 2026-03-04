Λογαριασμός
Περισσότεροι από 1.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Περισσότεροι από 5.400 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 100 παιδιών, έχουν τραυματιστεί, ανέφερε έκθεση οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Λίβανος

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, σύμφωνα με έκθεση οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA).

Η HRANA δήλωσε ότι μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, τουλάχιστον 1.097 άμαχοι είχαν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 181 παιδιών.

Περισσότεροι από 5.400 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 100 παιδιών, έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η HRANA.

