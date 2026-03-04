Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO - United Kingdom Maritime Trade Operations) δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για περιστατικά με πλήγματα πλοίων κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η UKMTO, που διοικείται από το βρετανικό πολεμικό ναυτικό, δήλωσε ότι ο πλοίαρχος ενός σκάφους που βρισκόταν 7 ναυτικά μίλια (σχεδόν 13 χιλιόμετρα) ανατολικά της Φουτζέιρα των ΗΑΕ, ανέφερε πλήγμα από βλήματα που προκάλεσαν ζημιά στη χαλύβδινη επένδυση του σκάφους. Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, ανέφερε η UKMTO.

Σε ένα προηγούμενο περιστατικό, ένας πλοίαρχος σκάφους που βρισκόταν 137 ναυτικά μίλια (σχεδόν 245 χιλιόμετρα) ανατολικά του Μουσκάτ του Ομάν ανέφερε μια δυνατή έκρηξη κοντά στο πλοίο, ακολουθούμενη από καπνό στο νερό, ανέφερε ο UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλοίο και το πλήρωμα αναφέρθηκαν ασφαλή.

Πηγή: skai.gr

