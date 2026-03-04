Λογαριασμός
Ισημερινός και ΗΠΑ διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις καταπολέμησης της «ναρκωτρομοκρατίας»

Για «νέα φάση» του πολέμου εναντίον συμμοριών που δρουν στη χώρα επιδιδόμενες σε «ναρκωτρομοκρατία», έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», από κοινού με δυνάμεις του Ισημερινού, στην επικράτεια του κράτους αυτού της Λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Έκανε λόγο για «αποφασιστική δράση», χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε τις «κοινές επιχειρήσεις» αυτές τη Δευτέρα, κάνοντας λόγο για «νέα φάση» του πολέμου εναντίον συμμοριών που δρουν στη χώρα, επιδιδόμενες σε «ναρκωτρομοκρατία», όπως το θέτει.

