Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Από αυτούς, περισσότεροι από 180 έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους, δήλωσε στο Associated Press ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ενώ 10 στρατιωτικοί θεωρούνται σοβαρά τραυματισμένοι.

Η προηγούμενη ενημέρωση που είχε δοθεί την περασμένη εβδομάδα από το Πεντάγωνο ανέφερε περίπου 140 τραυματίες στρατιωτικούς, εκ των οποίων οκτώ χαρακτηρίζονταν σοβαρά τραυματισμένοι.

Η CENTCOM δεν έχει διευκρινίσει πότε ή πού τραυματίστηκαν οι στρατιώτες, ούτε έχει δώσει λεπτομέρειες για το είδος των τραυματισμών.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

