Εννέα μεσογειακά κράτη ζητούν επείγουσα δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω κινδύνου μεγάλης οικολογικής καταστροφής στη Μεσόγειο.

Οι χώρες της Μεσογείου ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο, αποτελεί οικολογική απειλή, ζητώντας άμεση δράση για το ζήτημα, σύμφωνα με επιστολή που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα.

«Η επισφαλής κατάσταση του πλοίου, σε συνδυασμό με τη φύση του εξειδικευμένου φορτίου του, δημιουργεί έναν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για μια μεγάλη οικολογική καταστροφή στην καρδιά του θαλάσσιου χώρου της Ένωσης», αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με το Reuters.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι το πλοίο Arctic Metagaz, το οποίο μεταφέρει LNG από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ, δέχθηκε επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα από ουκρανικά ναυτικά drones που εκτοξεύτηκαν από τις ακτές της Λιβύης. Το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποια τέτοια επίθεση.

Πηγή: skai.gr

