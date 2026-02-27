Ο επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), σχετικά με τις πιθανές στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και μίλησαν στη Jerusalem Post την Παρασκευή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, σύμφωνα με δεύτερο πρόσωπο που έχει γνώση των συζητήσεων, όπως μετέδωσε το ABC News το βράδυ της Πέμπτης.

Η ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιλογές πραγματοποιήθηκε αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι συνομιλίες για τα πυρηνικά στη Γενεύη.

Η συνάντηση υποδηλώνει ότι ο Τραμπ πλησιάζει στο να λάβει την τελική του απόφαση: αν οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν ακόμη ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας ή αν θα πρέπει να επιδιωχθεί η στρατιωτική επέμβαση.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ μπιν Χαμάντ αλ-Μπουσαΐντι, αναμένεται να συναντηθεί με τον Βανς και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή «σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ο πόλεμος με το Ιράν», ανέφερε το MS NOW την Πέμπτη το βράδυ.

Ο Βανς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη --χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν-- ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος -δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.

«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη πήγαν καλά

Ο Μπουσαΐντι ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο» και ανακοίνωσε ότι περισσότερες συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες δήλωσε στη Jerusalem Post ότι αρκετά ζητήματα αποσαφηνίστηκαν κατά τη δεύτερη φάση των συνομιλιών, την οποία χαρακτήρισε θετική, και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003, προκειμένου να αυξήσει την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία για την επίτευξη συμφωνίας.

«Υπάρχει η σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μικρότερο αν οι Ισραηλινοί κινηθούν πρώτοι και οι Ιρανοί αντεπιτεθούν εναντίον μας, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσαν ανώτεροι σύμβουλοι της κυβέρνησης Τραμπ στο Politico.

Το σκεπτικό πίσω από την ιδέα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι «περισσότεροι Αμερικανοί θα αποδέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ένας σύμμαχος δέχονταν επίθεση».

