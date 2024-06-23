Περίπου 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων του Ισραήλ για να αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση Νετανιάχου και να απαιτήσουν την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ ανέφεραν πως η χθεσινοβραδινή ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση από το ξέσπασμα του πολέμου. Ισραηλινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για περίπου 150.000 αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ, ενώ δυναμικές κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα και σε άλλες πόλεις.

Απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Τελ Αβίβ, ο Γιουβάλ Ντίσκιν, πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ (σ.σ. της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας) χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «τον χειρότερο πρωθυπουργό» που είχε ποτέ το Ισραήλ.

«Είμαι εδώ επειδή φοβάμαι για το μέλλον των εγγονιών μου. Δεν θα υπάρχει μέλλον για αυτά εάν δεν απαλλαγούμε από αυτήν την απαίσια κυβέρνηση», δήλωσε η 66χρονη Σάι Ερέλ.

Με αφορμή τα γενέθλια της 20χρονης Νααμά Λεβί, η οποία είναι μεταξύ των ομήρων που αγνοούνται στη Λωρίδα της Γάζας, διαδηλωτές άφησαν μπαλόνια στον ουρανό και μοιράστηκαν cupcakes. «Έπρεπε να είναι εδώ με την οικογένεια και τους φίλους της», είπε ο 52χρονος πατέρας Γιόνι Λεβί, ο οποίος φορούσε μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης του.

Η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε σε πρόσφατο δημοσίευμα ότι οι όμηροι που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή ενδέχεται να είναι μόλις 50 περίπου. Επισήμως, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 120 αιχμαλώτων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Δ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

