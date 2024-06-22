Αιγυπτιακές αρχές διέταξαν σήμερα την ανάκληση των αδειών 16 ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και την παραπομπή των επικεφαλής τους στις εισαγγελικές αρχές για «απάτη», με την κατηγορία ότι επέτρεψαν σε προσκυνητές να ταξιδέψουν, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια, στη Μέκκα για το φετινό χατζ, το ετήσιο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Σαουδική Αραβία, που σημαδεύτηκε από τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στον ιερότερο τόπο του ισλάμ.

Ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι «διέταξε να ανακληθούν οι άδειες αυτών των επιχειρήσεων, να παραπεμφούν οι διευθυντές τους στις εισαγγελικές αρχές και να τους επιβληθεί πρόστιμο προς όφελος των οικογενειών των προσκυνητών που πέθαναν εξαιτίας των ενεργειών τους», ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η απόφαση του Καΐρου έρχεται μετά τον θάνατο εκατοντάδων προσκυνητών κατά τη διάρκεια του φετινού χατζ, που έγινε φέτος κατακαλόκαιρο σε αυτή την περιοχή, όπου καταγράφονται θερμοκρασίες που συγκαταλέγονται στις υψηλότερες στον πλανήτη: ο υδράργυρος έφθασε τους 51,8° Κελσίου στη Μέκκα, τον ιερότερο τόπο του ισλάμ. Πάνω από τους μισούς ανθρώπους που ταξίδεψαν για το χατζ, ήταν μη εγγεγραμμένοι προσκυνητές, δηλαδή δεν είχαν λάβει άδεια για να βρεθούν στο φετινό προσκύνημα.

Σύμφωνα με χθεσινή καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίστηκε σε επίσημες ανακοινώσεις και σε πληφορίες από διπλωμάτες, πάνω από 1.100 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους προήλθαν από την Αίγυπτο.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες πιστοί επιχειρούν να συμμετάσχουν στο προσκύνημα χωρίς να έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες, που πληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με ποσοστώσεις, που δίνουν πρόσβαση κυρίως σε κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις.

Χθες, ένας υψηλόβαθμος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπεραμύνθηκε της διαχείρισης του φετινού χατζ - που έληξε επίσημα την Τετάρτη - από το σουνιτικό βασίλειο. «Το κράτος δεν απέτυχε, αλλά υπήρξε λάθος εκτίμηση εκ μέρους του κόσμου που δεν υπολόγισε τους ενδεχόμενους κινδυνους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορέιο ο αξιωματούχος. «Αυτό συνέβη εντός δύσκολων καιρικών συνθηκών και πολύ υψηλών θερμοκρασιών», πρόσθεσε.

Στις αρχές Ιουνίου, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της απώθησαν περισσότερους από 300.000 μη εγγεγραμμένους προσκυνητές από τη Μέκκα, συμπεριλαμβανομένων 153.998 αλλοδαπών που εισήλθαν στο βασίλειο με τουριστικές βίζες, χωρίς να έχουν λάβει άδεια από τα εγκεκριμένα, επίσημα δίκτυα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι μεγάλος αριθμός προσκυνητών χωρίς άδεια κατάφεραν να συμμετάσχουν στις τελετουργίες που πραγματοποιήθηκαν για μέρες, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Το χατζ, από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις του κόσμου, είναι ένας από τους πέντε πυλώνες του ισλάμ και οι πιστοί που είναι σε θέση πρέπει να κάνουν το μεγάλο προσκύνημα τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

Οι άδειες συμμετοχής στο χατζ κατανέμονται σε χώρες σύμφωνα με ένα σύστημα ποσοστώσεων.

«Μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των μη εγγεγραμμένων προσκυνητών σε περίπου 400.000», δήλωσε χθες ο Σαουδάραβας αξιωματούχος.

«Οι περισσότεροι από αυτούς είναι της ίδιας υπηκοότητας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος πιθανώς σε Αίγυπτους. Άραβες διπλωμάτες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο νωρίτερα την εβδομάδα ότι η Αίγυπτος είχε 658 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 630 μη εγγεγραμμένων προσκυνητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

