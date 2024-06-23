Λογαριασμός
Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από κατάρρευση γέφυρας

Ένα μικρό λεωφορείο και ένα τρίκυκλο έπεσαν στα νερά καναλιού, ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua

Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα την οποία διέσχιζαν οχήματα που μετέφεραν καλεσμένους σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο τμήμα του Μπανγκλαντές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην περιοχή Μπάργκουνα, 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Ντάκα.

Ένα μικρό λεωφορείο και ένα τρίκυκλο έπεσαν στα νερά καναλιού, ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. «Οι διασώστες ανέσυραν εννέα πτώματα από το κανάλι», ενώ δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μπαγκλαντές Δυστύχημα
