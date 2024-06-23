Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα την οποία διέσχιζαν οχήματα που μετέφεραν καλεσμένους σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο τμήμα του Μπανγκλαντές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην περιοχή Μπάργκουνα, 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Ντάκα.
Ένα μικρό λεωφορείο και ένα τρίκυκλο έπεσαν στα νερά καναλιού, ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. «Οι διασώστες ανέσυραν εννέα πτώματα από το κανάλι», ενώ δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, συμπλήρωσε.
- Αίγυπτος: Αυστηρά μέτρα κατά ταξιδιωτικών επιχειρήσεων που επέτρεψαν σε Αιγύπτιους να ταξιδέψουν χωρίς άδεια στην Μέκκα
- Εικόνες ντροπής στη Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έδεσαν σε τζιπ Παλαιστίνιο τραυματία και τον περιέφεραν στον δρόμο (βίντεο)
- Το ότι χάνεις τα ρούχα σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις τους τρόπους σου - Tips γυμνισμού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.