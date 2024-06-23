Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 56 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του Σαββάτου στην πόλη Χάρκοβο, εν μέσω ενός νέου κύματος ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε πολυκατοικία, σκορπώντας τον θάνατο. Σε βίντεο από τον τόπο της επίθεσης αποτυπώνεται η έκταση των ζημιών στο κτίριο.

Ο αρχικός απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 19 τραυματίες, προτού ανέλθει σε 40 και ακολούθως σε 56, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Ο Ζελένσκι καταδίκασε το πλήγμα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους δυτικούς συμμάχους να στηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. «Η ρωσική τρομοκρατία με τις κατευθυνόμενες βόμβες πρέπει και μπορεί να σταματήσει. Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις από τους εταίρους μας, ώστε να καταστρέψουμε τους ρώσους τρομοκράτες και τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στα οποία βρίσκονται», είπε.

Ο ουκρανός πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από χώρες της Δύσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πολεμοφόδια για πλήγματα σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά την πρωτεύουσα Κίεβο, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και έχει δεχθεί αναρίθμητες ρωσικές επιθέσεις εδώ και μήνες.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πρόσθετες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της χώρας μετά τα νέα πλήγματα που υπέστησαν ενεργειακές υποδομές από τις ρωσικές δυνάμεις. Πρόσφατη μελέτη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου αποτιμά τις καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας σε 56,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

