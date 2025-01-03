Η νέα κυβέρνηση της Συρίας επέβαλε περιορισμούς στους Λιβανέζους που διασχίζουν τα κοινά τους σύνορα προς τη Συρία, δήλωσαν σήμερα ένας Λιβανέζος αξιωματούχος του τομέα ασφαλείας και ένας Σύρος αξιωματούχος.

Οι περιορισμοί, οι οποίοι έρχονται καθώς ο Λίβανος επιδιώκει καλύτερες σχέσεις με τη γείτονα της υπό τους νέους κυβερνώντες, σημαίνουν ότι οι Λιβανέζοι που δεν διαμένουν ή δεν έχουν οικογένεια εντός της Συρίας δεν θα μπορούν διασχίσουν τα σύνορα, δήλωσε ο Λιβανέζος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, αν και τόνισε ότι κάποιες εξαιρέσεις έγιναν για όσους έχουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Συρίας.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος περιέγραψε τα μέτρα ως «προσωρινά» και είπε ότι ήσαν αποτέλεσμα μια διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την προφανή κακομεταχείριση από τις λιβανικές αρχές των Σύρων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον Λίβανο.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου, που είναι αρμόδιος για τις συνοριακές διελεύσεις, δεν βρέθηκε για να σχολιάσει το θέμα.

Ο στρατός του Λιβάνου σε ξεχωριστή ανακοίνωση του ανέφερε ότι πέντε στρατιώτες τραυματίσθηκαν σε μάχες που σημειώθηκαν μεταξύ στρατιωτών και Σύρων άγνωστης ταυτότητας, καθώς ο στρατός προσπαθούσε να κλείσει ένα παράνομο σημείο διέλευσης κοντά στο Μπααλμπέκ στα βορειανατολικά του Λιβάνου.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν δεκάδες ανεπίσημα περάσματα κατά μήκος των δυσπρόσιτων, δύσβατων συνόρων μήκους 370 χιλιομέτρων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λίβανος δήλωσε ότι προσβλέπει να έχει τις καλύτερες σχέσεις γειτονίας με τη Συρία, αφότου οι αντάρτες ανάγκασαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ να εγκαταλείψει την εξουσία στις 8 Δεκεμβρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μετά τις συχνά τεταμένες σχέσεις που υπήρχαν από τότε που οι δύο χώρες έγιναν ανεξάρτητα κράτη τη δεκαετία του 1940.

Η σιιτική ισλαμιστική ομάδα Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Λίβανο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη στήριξη του Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας, πολεμώντας τους σουνίτες ισλαμιστές αντάρτες που τελικά τον ανέτρεψαν τον περασμένο μήνα και διόρισαν τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού.

Πριν από αυτό το συριακό κράτος υπό την ηγεσία της δυναστείας Άσαντ καθόριζε τον Λίβανο για 15 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο που διήρκεσε από το 1975 έως το 1990, ελέγχοντας ουσιαστικά την πολιτική του Λιβάνου έως το 2005, μια επιρροή στην οποία αντιτίθονταν πολλοί Λιβανέζοι, αν και άλλοι επικροτούσαν τον ρόλο της Συρίας.

Η δολοφονία του Λιβανέζου πρώην πρωθυπουργού Ραφίκ αλ Χαρίρι στην Βηρυτό το 2005 προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες στον Λίβανο και πιέσεις εκ μέρους της Δύσης οι οποίες ανάγκασαν την Συρία να αποχωρήσει από την γείτονα της.

Μια αρχική διεθνής έρευνα έδειξε ότι στην δολοφονία εμπλέκονταν προσωπικότητες από τη Συρία και το Λίβανο.

Ενώ η Συρία αρνήθηκε την εμπλοκή, ο πρώην αντιπρόεδρος της Συρίας Αμπντέλ Χαλίμ Χαντάμ δήλωσε ότι ο Άσαντ απειλούσε μήνες πριν τον Χαρίρι, ισχυρισμό τον οποίο ο Ασάντ διέψευσε.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε ερήμην τρία μέλη της Χεζμπολά για την δολοφονία του Χαρίρι. Η Χεζμπολά αρνήθηκε τον όποιο ρόλο στην δολοφονία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

