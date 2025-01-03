Τελικά, ποιος σηκώνει τα βάρη του σπιτιού; Οι άντρες ή οι γυναίκες;

Όταν οι άνθρωποι μας ρωτούν για τις δουλειές του σπιτιού, θέλουν πραγματικά να μάθουν ένα πράγμα: «Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες κάνουν πραγματικά περισσότερα στο σπίτι από τους άνδρες;»

Έτσι έθεσε το ερώτημα ο Rob Molla στην πόλη Cape Cod, Duxbury της Μασαχουσέτης. Συνέχισε ρωτώντας: «Είναι κάτι που έχει αλλάξει με τον καιρό;»

Συναρπαστική ερώτηση, Rob!

Για την απάντηση, απευθυνθήκαμε στον δημοσκόπο φίλη μας, Taylor Orth στο YouGov, η οποία μελέτησε τον καταμερισμό της οικιακής εργασίας στο διδακτορικό της. Αλλά η ολοκαίνουργια δημοσκόπησή της τον Δεκέμβριο απλώς εγείρει περισσότερα ερωτήματα: το 60 τοις εκατό των γυναικών που ζουν με το σύντροφο τους λένε ότι κάνουν όλες ή τις περισσότερες δουλειές. Αλλά το 73 τοις εκατό των ανδρών σε παρόμοια θέση λένε ότι κάνουν τα περισσότερα - ή ότι μοιράζονται εξίσου τις δουλειές.

Λοιπόν, ποιον εμπιστευόμαστε;!

Η καλύτερη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν είναι τους «άντρες» ή τις «γυναίκες». Είναι «το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics)».

Αν και είναι περισσότερο γνωστοί για πιο «σέξι» στατιστικά, όπως το ποσοστό ανεργίας και οι μισθοδοσίες εκτός αγροτών, οι φίλοι μας στο BLS διαφωνούν, επίσης, για τον καλύτερο και μακροχρόνιο τρόπο υπολογισμού του καταμερισμού των δουλειών του σπιτιού μας. Κάθε χρόνο, η Αμερικανική Έρευνα Χρονικής Χρήσης ζητά από χιλιάδες Αμερικανούς να αναφέρουν, με συχνά ξεκαρδιστικές λεπτομέρειες, τι έκαναν σε κάθε λεπτό μιας τυχαίας ημέρας.

Τα δεδομένα του BLS δείχνουν ότι, το 2023, οι ενήλικες γυναίκες ξόδευαν σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τους άντρες συνομηλίκους τους σε δουλειές. Μαγείρευαν, καθάριζαν και έκαναν εργασίες στην αυλή κατά μέσο όρο 1,9 ώρες την ημέρα, σε σύγκριση με μία ώρα για τους άνδρες.

Σίγουρα, πολλά εξαρτώνται από το για ποια αγγαρεία μιλάμε. Οι άντρες ξόδευαν διπλάσιο χρόνο από τις γυναίκες σε εργασίες στην αυλή και σε όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε ως DIY: επισκευές συσκευών, επίπλων και αυτοκινήτων και βελτίωση σπιτιού. Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που, όταν το YouGov ρώτησε ρητά για το εάν έκαναν το μερίδιο που τους αναλογεί, το 81 τοις εκατό των ανδρών που ζούσαν με συντρόφους απάντησαν με σιγουριά ότι το έκαναν.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να κυριαρχούν, επειδή συνήθως χειρίζονται τις πιο χρονοβόρες δουλειές. Αλλά ο Rob και άλλοι περίεργοι αναγνώστες έχουν δίκιο να αναρωτιούνται για την αλλαγή με την πάροδο του χρόνου: Οι άντρες κερδίζουν.

Και δεν είναι ότι οι άντρες ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο κούρεμα του γκαζόν. Ο επιπλέον χρόνος αγγαρείας των ανδρών έχει έρθει σε δουλειές που παραδοσιακά κυριαρχούν οι γυναίκες, με τη μαγειρική να έχει τη μερίδα του λέοντος στα κέρδη.

Γιατί οι άντρες μαγειρεύουν περισσότερο; Μια θεωρία άρχισε να κατακλύζει και να ευδοκιμεί στον εγκέφαλό μας: Ίσως, ανάλογα με το ποιον ρωτάτε, το μαγείρεμα δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως αγγαρεία.

Ακόμη και όταν ο χρόνος που αφιερώνουμε σε άλλες δουλειές μειώνεται ή πέφτει, συμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία, ο καθένας μαγειρεύει περισσότερο από ό,τι στη δεκαετία του 2000. Αλλά η αύξηση δεν είναι ίση. Το μερίδιο των ανδρών που μαγειρεύουν μια δεδομένη ημέρα έχει αυξηθεί δύο φορές περισσότερο από το μερίδιο των γυναικών, και οι άνδρες έχουν ξεπεράσει τις γυναίκες. Τα κέρδη επιταχύνονται καθώς εξετάζουμε ομάδες που είναι νεότερες ή πιο μορφωμένες. Οι Ασιάτες έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από όλους.

Βεβαίως, οι μητέρες, οι συνταξιούχες, οι Ασιάτισσες και οι Ισπανόφωνες παραμένουν οι πιο παραγωγικές ως προς τις φριτέζες, τα ποσέ και το βράσιμο. Όμως τα τελευταία χρόνια, άνθρωποι για τους οποίους η μαγειρική ήταν παραδοσιακά προαιρετική - οι ευκατάστατοι άντρες - φαίνεται να την έχουν «αγκαλιάσει» με περισσότερο ενθουσιασμό.

(Σημείωση του συντάκτη: Παραλείψαμε τις οικιακές εργασίες που σχετίζονται με τη φροντίδα των παιδιών, εν μέρει επειδή μόνο μια μειοψηφία Αμερικανών έχει ανήλικα παιδιά. Αλλά αποφύγαμε το θέμα κυρίως επειδή είμαστε σίγουροι ότι αξίζει μια ολόκληρη μελλοντική στήλη. Περισσότερα για αυτό παρακάτω.)

Για να κατανοήσουμε τη φαινομενική μετατροπή της μαγειρικής σε δραστηριότητα αναψυχής, εντοπίσαμε τη Michelle Szabo, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο κολέγιο Sheridan του Καναδά, όχι μακριά από τις όχθες της λίμνης Οντάριο, της λιγότερο Μεγάλης των Λιμνών. Η Szabo μεγάλωσε σε ένα νοικοκυριό που εκτιμούσε το φαγητό ως έκφραση αγάπης, αλλά παρέμενε επίσης απόλυτα ενήμερο για τις δουλειές και τους ρόλους των φύλων.

«Η μαμά μου έκανε απεργία! Το έγραψε στο ψυγείο. Έλεγε: 'Κάνω απεργία!'». Η Szabo κούνησε τα χέρια της στο παράθυρο του Zoom, μιμούμενη τη μητέρα της. «Εργαζόταν με πλήρες ωράριο και επίσης έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Και ο μπαμπάς μου δούλευε πλήρες ωράριο και δεν έκανε οικιακές δουλειές, πραγματικά».

Αυτές οι παρατηρήσεις φύτεψαν έναν σπόρο που θα ωρίμαζε στη διατριβή της σχετικά με τον ρόλο των ανδρών στην κουζίνα. Μας έστειλε ένα άρθρο που είχε γράψει, ένα θαυματουργό εγγράφο που απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας περίπου μια δεκαετία πριν σκεφτείτε να τις ρωτήσετε.

«Όταν δεν είναι πλέον έντασης εργασίας ή είναι απολύτως απαραίτητο», έγραψε η Szabo, «η μαγειρική μπορεί να γίνει μια ευχάριστη ενασχόληση που επιλέγει κανείς να κάνει στον ελεύθερο χρόνο».

Η πορεία της τεχνολογίας (και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου) διασφαλίζει ότι γίνεται όλο και πιο εύκολο να ετοιμάσετε ένα γεύμα. Δεν είναι μόνο η ηλεκτρική ενέργεια, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και το φυσικό αέριο. Πατάτε ένα κουμπί και οι φούρνοι μικροκυμάτων και οι φριτέζες μετατρέπουν τις πλαστικές σακούλες με παγωμένες θερμίδες σε δείπνο. Έτοιμα ή προσυσκευασμένα τρόφιμα βρίσκονται στους διαδρόμους με την υψηλότερη κυκλοφορία κάθε σουπερμάρκετ. Και από το ξέσπασμα του Covid-19, πολλοί Αμερικανοί εξαρτώνται από τους οδηγούς του DoorDash για τις καθημερινές ανάγκες τροφίμων.

Καθώς το μαγείρεμα στο σπίτι έχει γίνει προαιρετικό, έχει «σπάσει» τη σχέση του με την αγγαρεία και έχει αποκτήσει ιδιότητες μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Τώρα, οι ανώτερες τάξεις - που κάποτε διασκέδαζαν με τέτοιες μη πρακτικές αναζητήσεις όπως το κυνήγι αλεπούδων - επιδεικνύουν σειρές μαγειρικής Miele 16.399 δολαρίων στις οποίες μαγειρεύουν μόνο τα πιο βιολογικά τοπικά φαγητά από την κοντινή αγορά.

Η ίδια παρόρμηση οδήγησε τις εκπομπές μαγειρικής από τους αμιγώς πρακτικούς τύπους - σκεφτείτε τη Julia Child ή τον Martin "Yan Can Cook" Yan που συμβουλεύει τους θεατές για τους χρόνους και τις θερμοκρασίες μαγειρέματος - σε ένα τηλεοπτικό "αισθητηριακό θέαμα" τόσο υπερβολικό που, γράφει η Szabo: «Μερικοί μελετητές παρομοιάζουν τα πρόσφατα διατροφικά μέσα με την πορνογραφία, καθώς η ευχαρίστηση δεν βρίσκεται στο να κάνεις αλλά στο να βλέπεις».

Δεδομένου αυτού του πλαισίου, μπορεί να μην προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το μαγείρεμα κυριαρχούν στη λίστα με τις πιο χαρούμενες οικιακές εργασίες, δείχνει η ανάλυσή μας για τα δεδομένα BLS. Η μόνη εργασία που δεν είναι μαγειρική κοντά στην κορυφή της κατάταξης της ευτυχίας; Το πλέξιμο, μια άλλη παλαιά αγγαρεία που η ανθρωπότητα του 21ου αιώνα ανακάλυψε ξανά ως μορφή αναψυχής. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα δείχνουν ότι το νόημα, η ευτυχία και το (χαμηλό) άγχος που παίρνετε από το μαγείρεμα ταιριάζουν σχεδόν με αυτό που αναφέρουν οι άνθρωποι ενώ κάνουν τέχνες και χειροτεχνίες.

Θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε πιο άμεσα, αλλά τα τελευταία δεδομένα σχετικά με το ποιος θεωρεί ότι η μαγειρική είναι αγγαρεία έναντι χόμπι ήταν ένδοξα χρονολογημένα: μια έκθεση του 2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο για την άνοδο των ανδρών μαγείρων με τίτλο «Η εμφάνιση του γαστροφυλόφιλου».

Ευτυχώς, το YouGov's Orth, συγκινημένο από το πνεύμα των γιορτών, είχε την καλοσύνη να ενημερώσει τις γνώσεις της ανθρωπότητας για το θέμα με μια έκτακτη προ-χριστουγεννιάτικη έρευνα που έδειξε ότι οι περισσότεροι συνεργάτες άντρες ή μπαμπάδες που μαγειρεύουν καθημερινά το θεωρούν χόμπι, ενώ οι περισσότερες γυναίκες οι αντίστοιχοι που μαγειρεύουν καθημερινά το θεωρούν αγγαρεία. (Δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό να μαγειρεύουν καθημερινά, περίοδος.)

Μας βοήθησε επίσης να ποσοτικοποιήσουμε ένα άλλο από τα σημεία της Szabo: ότι η εμπειρία της μαγειρικής μπορεί να είναι διαφορετική για τους άνδρες, οι οποίοι συχνά δεν είναι ο κύριος οικιακός μάγειρας ή ο πάροχος παιδικής φροντίδας. Πολλοί έχουν δημιουργήσει ακόμη και το δικό τους φέουδο εστιασμένο στον ελεύθερο χρόνο στην πίσω αυλή, είπε - ένα σημείο που επιβεβαίωσε η YouGov's Orth με τη διαπίστωσή της ότι οι σύντροφοι άνδρες είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες από τους συζύγους τους να μαγειρεύουν σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον τις μισές φορές.

Φαίνεται επίσης να μαγειρεύουν σε λιγότερο αγχωτικές καταστάσεις. Η ανάλυσή μας των δεδομένων BLS δείχνει ότι οι γυναίκες γονείς είναι πιο πιθανό να μαγειρεύουν με παιδιά τριγύρω, ενώ οι άνδρες γονείς έχουν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες να μαγειρεύουν με τη βοήθεια του συζύγου τους.

Η Szabo είπε ότι οι γυναίκες έπρεπε να μαγειρεύουν και ότι η δουλειά τους στην κουζίνα θεωρούνταν δεδομένη, αλλά ότι οποιαδήποτε εργασία κουζίνας έκαναν οι άνδρες θεωρήθηκε ως μπόνους. Μετέφερε ακόμη και κύρος. Οι άντρες σπιτικοί μάγειρες με τους οποίους μίλησε για την έρευνά της της έδωσαν «μια πραγματική αίσθηση, με τους γκέι και τους στρέιτ άντρες, ότι το να μπορείς να μαγειρεύεις ήταν εντυπωσιακό για πιθανούς ραντεβού ή σεξουαλικούς συντρόφους».

Ως αντίστιξη, σκεφτείτε μια από τις λιγότερο χαρούμενες δουλειές: το πλύσιμο ρούχων. Οι Αμερικανοί δεν βιάστηκαν να πλύνουν περισσότερα ρούχα, παρόλο που έγινε ευκολότερο από την πρόοδο στις συσκευές και τα απορρυπαντικά, από υφάσματα ανθεκτικά στις ζάρες και τους λεκέδες και από την εισαγόμενη «γρήγορη μόδα» τόσο φθηνή που η αγορά μπορεί να φαίνεται σαν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. πλύσιμο.

Οι άντρες πλένουν περισσότερα ρούχα από ό,τι στο παρελθόν και οι γυναίκες λιγότερα, αλλά η γενική τάση δείχνει προς τα κάτω. (Και όχι, δεν οφείλεται στο ότι ξοδέψαμε περισσότερα σε υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρίσματος - οι δαπάνες μας για τέτοια πράγματα έχουν φτάσει σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ.)

Ακόμη και σε αυτές τις λιγότερο ευχάριστες δουλειές, όμως, βλέπουμε ότι οι άνδρες με την πιο ασφαλή θέση στην κοινωνία κάνουν τα περισσότερα. Για παράδειγμα, ενώ οι γυναίκες που κάνουν τη μεγαλύτερη καθαριότητα σπιτιού είναι αυτές με τη λιγότερη εκπαίδευση, οι άνδρες που κάνουν τα περισσότερα είναι στην πραγματικότητα οι πιο μορφωμένοι.

Όλα αυτά εγείρουν το ερώτημα: Σε κάποια μελλοντική κορυφή της κοινωνικής προόδου, οι εργασίες που θεωρούνται πλέον απελπιστικά κουραστικές - το βούρτσισμα των λεκέδων με οδοντόβουρτσα, ας πούμε, ή το τρίψιμο των παραθύρων - θα μετατραπούν σε χόμπι του ανδρικού ελεύθερου χρόνου;

