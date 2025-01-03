Στο ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών επέρριψε την ευθύνη για τα προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισερχόμενων επιβατών σε πολλά αεροδρόμια της χώρας ο πρόεδρος του συνδικάτου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Χάικο Τέγκατς, κάνοντας λόγο για «πρόβλημα που δημιουργήθηκε εσωτερικά» από το υπουργείο της Νάνσι Φέζερ.

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι όπως το σημερινό, το οποίο αποτελεί πλέον απειλή για ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα Σένγκεν. Επί τρία χρόνια, η υπηρεσία δεν είχε τα χρήματα για να εκσυγχρονίσει την υποδομή πληροφορικής της. Έχουμε ήδη θέσει αυτό το θέμα στο ομοσπονδιακό υπουργείο εσωτερικών πολλές φορές, αλλά η κυρία Φέζερ το αγνοούσε σταθερά», δήλωσε στην BILD ο πρόεδρος του συνδικάτου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Χάικο Τέγκατς και υπολόγισε το κονδύλι που απαιτείται σε 150 εκατομμύρια ευρώ.

Τα προβλήματα, με μεγάλες ουρές αναμονής στον έλεγχο των επιβατών από χώρες εκτός ζώνης Σένγκεν, εντοπίζονται κυρίως στα αεροδρόμια Φρανκφούρτης, Ντίσελντορφ και Βόννης/Κολωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

