Γερμανία και Γαλλία προσεγγίζουν τη «νέα» Συρία

Σε έκτακτο αλλά κρίσιμο ταξίδι γνωριμίας με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού, υπό τον ηγέτη τηςΧαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), τον Αχμάντ αλ Σάρα (Aλ Τζολάνι) βρίσκονται από το πρωί η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Aναλένα Μπέρμποκ με τον Γάλλο ομόλογό της, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Eίναι οι πρώτοι Ευρωπαίοι υπ. Εξωτερικών που φτάνουν στη συριακή πρωτεύουσα μετά την πτώση του δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ.



Με διάθεση για κατανόηση της νέας κατάστασης και της νέας, σύνθετης δυναμικής που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή με φόντο την Τουρκία, το Κουρδικό αλλά και τις συνολικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.



Οι συζητήσεις με το νέο καθεστώς και τον Αλ Σάρα κρατούνται σε μυστικό επίπεδο, χωρίς διαρροές στα γερμανικά μέσα. Όπως ανέφερε η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών σε δηλώσεις της πριν από το ταξίδι, η διάθεση τόσο του Βερολίνου όσο και του Παρισιού είναι να στηρίξουν ένα πνεύμα υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης στους κόλπους της συριακής κοινωνίας σε αυτή την κομβική μετάβαση.



«Γνωρίζουμε από πού προέρχεται το HTS ιδεολογικά, τι έχει κάνει στο παρελθόν» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναλένα Μπέρμποκ σε δηλώσεις της, παραπέμποντας ουσιαστικά στις καταβολές του Αλ Τζολάνι, στο παρελθόν του στο Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα. Τόνισε την ανάγκη και επιθυμία για προσέγγιση και κατανόηση των θέσεων όλων των σημαντικών παραγόντων στην περιοχή.



Aίσθηση πάντως προκάλεσε η απουσία χειραψίας μεταξύ του Αλ Σάρα και της Αναλένα Μπέρμποκ στο «Παλάτι του Λαού» στη Δαμασκό, επειδή είναι γυναίκα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild. Για αυτή την κίνηση φαίνεται ότι ήταν πάντως προετοιμασμένη η γερμανική πλευρά. Αντί χειραψίας ο Αλ Σάρα έβαλε το χέρι του στο στήθος.



Από την πλευρά του ο Γάλλος υπ. Εξωτερικών σε δήλωσή του αναφέρει: «Μαζί, Γαλλία και Γερμανία, θα στηρίξουν τον συριακό λαό, με όλη του την ποικιλομορφία».

Διαβεβαιώσεις και αιτήματα

Βασικές προτεραιότητες στην ατζέντα της γαλλογερμανικής αντιπροσωπείας είναι να λάβουν διαβεβαιώσεις από την προσωρινή κυβέρνηση ισλαμιστών ότι η μεταβίβαση της εξουσίας θα παραμείνει ειρηνική με στόχο τη συμφιλίωση στους κόλπους της συριακής κοινωνίας, την ανοικοδόμηση της χώρας αλλά και μια νέα πολιτική και διπλωματική αρχή στις σχέσεις Συρίας και Ευρώπης.



Η γερμανική πλευρά έχει ήδη θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Συρίας και Γερμανίας.



Για τη Γερμανία και τη Γαλλία κρίσιμης σημασίας είναι οι διαβεβαιώσεις για την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Για την Αναλένα Μπέρμποκ ειδικότερα το ζήτημα που απασχολεί έντονα τη Γερμανία είναι και το μέλλον του σχεδόν ενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Συρία που ζουν στη Γερμανία και βέβαια η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων για μελλοντική επιστροφή όσων το επιθυμούν.

Επίσκεψη στις διαβόητες φυλακές Σεντνάγια

Ένα από τα βασικά σημεία της επίσκεψης των δύο υπουργών ήταν η επίσκεψη στις φυλακές κολαστήριο του καθεστώτος Άσαντ, τις διαβόητες φυλακές Σεντνάγια, όπου διαπράχθηκαν επί σειρά ετών συστηματικά μαζικές εκτελέσεις, βασανιστήρια αλλά και εξαφανίσεις χιλιάδων κρατούμενων.



Για τη Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών είναι σημαντική η επιβολή του νόμου και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου ώστε να «λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι» για τις σφοδρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία.



«Άνθρωποι δολοφονήθηκαν στις συριακές φυλακές με μεθόδους που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς σε έναν πολιτισμένο κόσμο» ανέφερε η ίδια.

