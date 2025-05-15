Περού: Τέταρτος πρωθυπουργός σε λιγότερα από τρία χρόνια

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε ονόμασε χθες Τετάρτη τον τέταρτο πρωθυπουργό της μέσα σε λιγότερα από τρία χρόνια, με φόντο τη γενικευμένη δυσαρέσκεια και τις διαδηλώσεις εξαιτίας της έκρηξης της βίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Προχθές Τρίτη ο πιο πιστός σύμμαχος της κυρίας Μπολουάρτε, ο Γουστάβο Αδριανσέν, παραιτήθηκε για να αποφύγει την αποπομπή του από το Κογκρέσο, όπου προγραμματιζόταν να διεξαχθεί ψηφοφορία για πρόταση δυσπιστίας, εν μέσω αυξανόμενου αριθμού δολοφονιών και απόσπασης χρημάτων με εκβιάσεις στο Περού.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Εδουάρδο Αράνια, 59 ετών, ορκίστηκε διάδοχός του χθες.

Η κ. Μπολουάρτε, από τους πλέον αντιδημοφιλείς αρχηγούς του κράτους στη σύγχρονη ιστορία του Περού, με τη δημοτικότητά της να μην ξεπερνά το 2% κατά πρόσφατη δημοσκόπηση, προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής της προτού διεξαχθεί ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας, ώστε να αποφύγει την πτώση της κυβέρνησης.

Μέλη του Κογκρέσου που ανήκουν σε όλο το πολιτικό φάσμα, από τη δεξιά ως την αριστερά, αξίωναν να αποχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αδριανσέν.

Η ορκωμοσία έγινε καθώς πολίτες της χώρας των Άνδεων βγήκαν ξανά στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον της εγκληματικότητας.

Ο κ. Αδριανσέν υπέβαλε την παραίτησή του προχθές, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, στο νιοστό επεισόδιο της πολιτικής αστάθειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Στο αξίωμα από τον Μάρτιο του 2024, ο κ. Αδριανσέν υπέβαλε την «αμετάκλητη παραίτησή του» στην πρόεδρο Μπολουάρτε, καθώς κι αυτές των υπουργών του. Κι αυτό παρότι το γραφείο του είχε διαψεύσει νωρίτερα πως είχε τέτοια πρόθεση.

Η αποχώρησή του καταγράφτηκε την παραμονή νέων μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της προέδρου, καθώς συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα έχουν πολλαπλασιάσει τις εκβιάσεις.

Μέλη του Κογκρέσου που ανήκουν στην αριστερά και στη δεξιά ζητούσαν να φύγει ο στενός συνεργάτης της προέδρου λόγω της απουσίας οποιουδήποτε αποτελέσματος της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, παρά το ότι αναπτύχθηκε ο στρατός στους δρόμους.

Λίγες ώρες πριν από την παραίτηση του κ. Αδριανσέν η πρόεδρος είχε αντικαταστήσει απρόσμενα τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Μεταφορών.

Το Περού συνεχίζει να ζει την περίοδο της εντονότερης πολιτικής αστάθειας στη σύγχρονη ιστορία του, με έξι προέδρους σε κάπου εννιά χρόνια.

Η κυρία Μπολουάρτε ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2022, μετά την απομάκρυνση από το αξίωμα με απόφαση του Κογκρέσου του Πέδρο Καστίγιο. Μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της εξέλιξης αυτής κατεστάλησαν βίαια και πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η θητεία της σημαδεύτηκε από διάφορα σκάνδαλα, ανάμεσά τους το περίφημο «Rolex-gate», που αφορούσε αδήλωτα ρολόγια και κοσμήματα της αρχηγού του κράτους.

Αντιμετώπισε εξάλλου θύελλα αντιδράσεων επειδή κράτησε μυστική πλαστική επέμβαση στη μύτη στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2023, παρότι ο νόμος την υποχρέωνε να ενημερώσει το κοινοβούλιο.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι η πρόεδρος Μπολουάρτε δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει από το Κογκρέσο έγκριση να ταξιδέψει στο Βατικανό για να είναι παρούσα την Κυριακή στην έναρξη της θητείας του νέου προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει, εκτός από την αμερικανική, και περουβιανή υπηκοότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.